Las últimas horas de José Jerí en Palacio de Gobierno: al borde de las lágrimas y Soda Stereo de fondo

El ahora expresidente José Jerí estuvo al borde de las lágrimas luego de que el Congreso de la República anunció la censura en su contra por sus reuniones con empresarios chinos, según reveló el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el reportaje periodístico, Jerí habría estado frente al televisor de su despacho cuando se anunció la decisión final del Parlamento. Asimismo, indicó el programa televisivo, el exmandatario esperó hasta el conteo final para trasladarse a su habitación ubicada en el segundo piso de Palacio de Gobierno para empacar sus pertenencias. Estas fueron llevadas con un camión de mudanzas tras 130 días de estancia en el recinto del Ejecutivo.

Jerí alistó su ropa en privado en su cuarto. Sus allegados le ofrecieron ayuda, pero él les pidió tranquilidad. Por su parte, los ministros llegaban a Palacio y acudían a la Sala Mariano Santos. Cuando todos estaban reunidos, el expresidente salió de su despacho para agradecerles. Durante la reunión, compartieron el pan serrano que llevó el ministro de Cultura que regresaba de Ayacucho. Según el primer ministro, Jerí era el único que tomaba agua.

Tras 20 minutos de reunión, Jerí se despidió de los trabajadores de Palacio en medio de fotografías que se tomaron con su propio celular. "Ese fue el único momento que mostró su afectación al punto de contener las lágrimas", detalló el dominical.

Un dato no menor, reveló el dominical: la noche antes de la censura, Jerí habría pedido que se oficie una misa religiosa. Al día siguiente, el exjefe de Estado lucía tranquilo.

Un cambio de guardia con Soda Stereo

Mientras se realizaba el debate en el Congreso, en el patio del Palacio de Gobierno se realizaba el último cambio de guardia de la era de Jerí. El mandatario pidió que se interprete la canción 'Persiana americana' de su banda favorita Soda Stereo, del argentino Gustavo Cerati.

Junto con Jerí se encontraba el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, tras más de 4 meses de convivencia.

Una jugada que habría intentado salvarlo

Tal como reveló La República, un día antes del debate y votación de la moción de censura, la congresista Ana Zegarra lo visitó en Palacio de Gobierno.

Según el dominical, la misión de Zegarra habría sido presentar una cuestión de orden para que se siga una moción de vacancia con 87 votos y no la de censura. Sin embargo, este pedido no se presentó al inicio del debate, sino dos horas y media después, cuando se admitieron las siete mociones de censura contra el exmandatario. La solicitud fue rechazada por mayoría.