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América Multimedia presentó ‘Señora del Destino’, novela protagonizada por Magdyel Ugaz y Jimena Lindo

La producción de América TV es dirigida por Michelle Alexander y cuenta con un elenco de lujo donde destacan Magdyel Ugaz, Jimena Lindo, Carlos Carlín, Stefano Salvini y muchos más.

'Señora del destino' se estrenará este miércoles 8 de abril después de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/América TV.
'Señora del destino' se estrenará este miércoles 8 de abril después de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/América TV.

Del Barrio Producciones y América Multimedia presentaron ‘Señora del destino’, adaptación peruana de la famosa telenovela de la cadena Globo y que fue uno de sus mayores éxitos internacionales en lo que va del siglo de la televisión brasileña. La nueva creación se estrenará este miércoles 8 de abril en el horario posterior a ‘Al fondo hay sitio’ y será protagonizada por Magdyel Ugaz y Jimena Lindo.

Durante la conferencia de prensa, la productora Michelle Alexander señaló que su trabajo y el del equipo de Del Barrio Producciones implicó equilibrar el material original con una ejecución a la altura del desafío. “Hay una enorme exigencia en términos de producción: tiempos de rodaje, dirección de actores, construcción de locaciones y tratamiento visual. Todo eso se ha tomado en cuenta para responder a las expectativas del público nacional”, señaló.

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Añadió que el reto fue más allá. “No se trataba de reproducir una historia, sino de volver a contarla desde aquí, con personajes y situaciones propios de nuestro entorno y con la calidad necesaria”, precisó.

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¿De qué tratará ‘Señora del destino’?

La trama sigue a Mercedes López (Jimena Lindo), una mujer que migra a la ciudad en busca de oportunidades y cuya vida cambia tras la desaparición de su hija, hecho que da inicio a una búsqueda que se prolonga durante años.

Justamente, la actriz destacó la dimensión de su personaje. “Mercedes atraviesa una pérdida que la acompaña durante toda la historia. Lo que la sostiene es esa búsqueda, que también la transforma con el tiempo”, comentó.

Por su parte, Magdyel Ugaz tendrá su primer rol antagónico en la televisión peruana y dará vida a Belén. “Es alguien que necesita sostener una versión de los hechos y vive dentro de ella. Eso define su relación con los demás”, explicó.

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Elenco completo de ‘Señora del destino', nueva novela de América TV

El elenco incluye a Brigitte Jouanett, Daniela Feijoó, Carlos Carlín, Jesús Neyra, Lelé Guillén, Sebastián Monteguirfo, Óscar López Arias, Iván Chávez, Gilberto Nué, Stefano Salvini, Ítalo Maldonado, Diego Villarán, Valeria Ríos, Filippo Storino, Jano Baca, Daniela Olaya, Nathalia Vargas y Rodrigo López Silva.

Por su parte, Jorge Grippa, gerente de contenidos de América Multimedia, señaló que la producción posee un alto estándar internacional. “Esta telenovela demuestra que los peruanos podemos producir grandes historias con un enfoque propio y un equipo que conoce bien a la audiencia”, finalizó.

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