América, Globo y Del Barrio Producciones formaron alianza para nuevas novelas en Perú

Michelle Alexander, Juliana Souza, Jorge Grippa y Pablo Ghiglione, anunciaron la nueva alianza entre América, Globo y Del Barrio Producciones, para poder adaptar e interpretar las novelas brasileñas en Perú. Historias que tendrán mucho éxito en el país.

El grupo Globo con 100 años de trayectoria y 50 comercializando las novelas para el mercado internacional, empezó a negociar las historias para adaptación local y por primera vez en el Perú se llevará a cabo esta alianza con dos productores.

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"Esta alianza abre un camino muy grande para nosotros. Primero asociarnos con Globo, una de las cadenas más grandes de Sudamérica y Del Barrio Producciones hacer novelas como 'Señora del Destino' y 'Rastro de Mentira', queremos con esto, entrar al mercado internacional como Perú de la mano con Globo", mencionó Jorge Grippa, gerente de Contenidos y Producción en América Televisión y América Multimedia.

El camino para la alianza

Desde hace muchos años, Michelle soñaba con poder traer la novela "Señora del Destino" a Perú, una novela que ha sido el mayor éxito de este siglo. Una novela con más de 20 años de haber sido producida, por lo que era un sueño poder tener esa historia para dirigirla en Perú.

"Siempre soñé diciendo que algún día tenemos que tener esa historia, comprar esa historia, producirla acá. Estuvimos pensando junto con América y desde hace dos años nos reunimos con Juliana. Todos sabemos lo que es la industria de Globo, es la quinta cadena más grande del mundo y nosotros en Perú estamos haciendo crecer nuestra industria audiovisual, por lo que se nos parecía complicado. Conversábamos, ellos estaban encantados con la idea, pero no se daba hasta que nos juntamos este año en enero y ahí entró Fernando Muñiz para negociar", comentó Michelle Alexander.

Luego de esa negociación, se logró llegar a un acuerdo para que se forme esta alianza con Globo, donde se consiguieron tres historias que se adaptarán y dirigirán en Perú, donde está "Señora del Destino" que, tal y como mencionó la productora, guionista y directora de televisión peruana, será la novela más exitosa del 2026.