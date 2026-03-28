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Espectáculos

Revelan los últimos sketchs de Manolo Rojas en TV: así fue el programa que grabó para ‘El reventonazo de verano’

Este sábado 28 de marzo, los seguidores de Manolo Rojas podrán disfrutar de sus últimas imitaciones en ‘El reventonazo de verano’, donde lo veremos parodiar al nuevo vocalista de Armonía 10.

El legado de Manolo Rojas perdura en el corazón de sus seres queridos. El comediante, que falleció a los 63 años, dejó una huella imborrable en el humor peruano. Foto: América TV
El legado de Manolo Rojas perdura en el corazón de sus seres queridos. El comediante, que falleció a los 63 años, dejó una huella imborrable en el humor peruano. Foto: América TV | Foto: América TV

Manolo Rojas ya no está para sacar risas y sonrisas. Sin embargo, su recuerdo y su legado quedarán guardados en el corazón de sus amigos, familiares, colegas y seguidores. Como todos los sábados, el comediante seguiría alegrando con sus imitaciones y ocurrencias en 'El reventonazo de verano', sin embargo, solo lo podrán ver hasta este sábado 28 de marzo, ya que el programa es grabado.

A través de las redes sociales, América Televisión compartió un adelanto de 'El reventonazo de verano', donde se puede observar a Manolo Rojas haciendo lo que más amaba: hacer chistes e imitar. 

PUEDES VER: Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

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Manolo Rojas y sus últimos sketchs en 'El reventonazo de verano'

Este sábado 28 de marzo, Manolo Rojas hará gala de lo buen imitador que fue al parodiar a Stiven Franco, el nuevo vocalista de Armonía 10. “Estoy enfocado en que mi meta está hacia adelante y olvidarme de mujeres que no me hacen bien”, se le escucha decir al comediante que partió a la eternidad a los 63 años.

Además de los chicos de Armonía 10, también llegarán otros artistas como Yahaira Plasencia y Maricarmen Marín, con quien Manolo Rojas se pondrá a bailar. En el avance se ve cómo el comediante disfrutaba de su trabajo.

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¿De qué murió Manolo Rojas?

Inicialmente, las versiones sobre la muerte de Manolo Rojas apuntaban a que habría sufrido un paro cardíaco. En la madrugada del 28 de marzo, su hermano Jaime precisó que el deceso se debió a un infarto. No obstante, después, ‘América Noticias’ señaló que el artista falleció por causas naturales.

Del mismo modo, el noticiero informó que el comediante tenía hígado graso e hipertensión arterial. También trascendió que tiempo atrás le habían diagnosticado diabetes. Aun así, en los últimos años había hecho cambios importantes en su estilo de vida: hacía ejercicio con frecuencia, seguía una alimentación más saludable y había dejado el consumo de alcohol.


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