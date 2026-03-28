El legado de Manolo Rojas perdura en el corazón de sus seres queridos. El comediante, que falleció a los 63 años, dejó una huella imborrable en el humor peruano. Foto: América TV | Foto: América TV

El legado de Manolo Rojas perdura en el corazón de sus seres queridos. El comediante, que falleció a los 63 años, dejó una huella imborrable en el humor peruano. Foto: América TV | Foto: América TV

Manolo Rojas ya no está para sacar risas y sonrisas. Sin embargo, su recuerdo y su legado quedarán guardados en el corazón de sus amigos, familiares, colegas y seguidores. Como todos los sábados, el comediante seguiría alegrando con sus imitaciones y ocurrencias en 'El reventonazo de verano', sin embargo, solo lo podrán ver hasta este sábado 28 de marzo, ya que el programa es grabado.

A través de las redes sociales, América Televisión compartió un adelanto de 'El reventonazo de verano', donde se puede observar a Manolo Rojas haciendo lo que más amaba: hacer chistes e imitar.

Manolo Rojas y sus últimos sketchs en 'El reventonazo de verano'

Este sábado 28 de marzo, Manolo Rojas hará gala de lo buen imitador que fue al parodiar a Stiven Franco, el nuevo vocalista de Armonía 10. “Estoy enfocado en que mi meta está hacia adelante y olvidarme de mujeres que no me hacen bien”, se le escucha decir al comediante que partió a la eternidad a los 63 años.



Además de los chicos de Armonía 10, también llegarán otros artistas como Yahaira Plasencia y Maricarmen Marín, con quien Manolo Rojas se pondrá a bailar. En el avance se ve cómo el comediante disfrutaba de su trabajo.

¿De qué murió Manolo Rojas?



Inicialmente, las versiones sobre la muerte de Manolo Rojas apuntaban a que habría sufrido un paro cardíaco. En la madrugada del 28 de marzo, su hermano Jaime precisó que el deceso se debió a un infarto. No obstante, después, ‘América Noticias’ señaló que el artista falleció por causas naturales.

Del mismo modo, el noticiero informó que el comediante tenía hígado graso e hipertensión arterial. También trascendió que tiempo atrás le habían diagnosticado diabetes. Aun así, en los últimos años había hecho cambios importantes en su estilo de vida: hacía ejercicio con frecuencia, seguía una alimentación más saludable y había dejado el consumo de alcohol.



