La reconocida cantante española Ana Torroja regresa al Perú como parte de su esperado tour ‘Se ha acabado el show’, una gira internacional que la lleva por distintos escenarios de Latinoamérica. Con una propuesta escénica renovada, la artista presentará un repertorio que combina sus nuevas canciones con los grandes éxitos de su carrera como solista y de su etapa con Mecano, reafirmando su lugar como una de las voces más emblemáticas del pop en español.

Este espectáculo llega en el marco del lanzamiento de su más reciente disco de estudio, ya disponible en plataformas digitales, que incluye temas como ‘A veces’, ‘La maleta’, ‘Problemas de conversación’ y el que da nombre al álbum. La gira marca, además, una nueva etapa artística para la cantante, quien apuesta por explorar sonidos más personales junto a su nueva alianza musical.

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¿Cuándo es el concierto de Ana Torroja en Lima?

El esperado reencuentro de Ana Torroja con el público peruano se llevará a cabo el miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, ubicado en el distrito de San Isidro. Este concierto promete ser uno de los eventos más destacados del calendario musical en Lima, al reunir lo mejor de su trayectoria con una propuesta renovada que refleja su evolución artística.

La intérprete española llegará a la capital peruana en medio de una gira que incluye importantes ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona, además de diversas plazas en Latinoamérica. Su presentación en Lima se perfila como una noche especial en la que los fans podrán disfrutar tanto de sus nuevos temas como de los clásicos que marcaron generaciones.

¿Dónde comprar entradas para ver a Ana Torroja en Lima?

Las entradas para el concierto de Ana Torroja en Lima ya están disponibles a través de la plataforma Passline. Los interesados deberán registrarse en el sitio web, completar sus datos y seleccionar la ubicación de su preferencia dentro de las zonas habilitadas en el recinto.

Los precios de los boletos varían según la ubicación, con costos que van desde los 42,00 hasta los 135,00 soles. Se espera una alta demanda para este espectáculo, por lo que se recomienda a los seguidores asegurar sus entradas con anticipación para no perderse este esperado show en vivo.