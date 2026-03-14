Shirley Arica y otros exintegrantes de 'Bienvenida la tarde' sorprenden en 'Sábado Súper Star', donde competirán contra los 'Reyes del humor' en emocionantes retos extremos. Fotos: América TV | Fotos: América TV

Shirley Arica y otros exintegrantes de 'Bienvenida la tarde' sorprenden en 'Sábado Súper Star', donde competirán contra los 'Reyes del humor' en emocionantes retos extremos. Fotos: América TV | Fotos: América TV

Shirley Arica y otras figuras del desaparecido reality ‘Bienvenida la tarde’ remecieron las redes sociales al aparecer en ‘Esto es guerra’ y al volver a competir juntos. Debido a que la reunión dio de qué hablar, los chicos realities volverán a mostrarse juntos, pero esta vez en 'Sábado Súper Star', programa que conduce Ernesto Pimentel en América Televisión.

Después del exitoso estreno en la conducción del programa 'Sábado Súper Star', Ernesto Pimentel presenta este sábado más arte, talento y diversión en un reto entre los representantes de 'Bienvenida la tarde' versus los 'Reyes del humor', grupo integrado por los talentos del programa sabatino.

“Los sábados se han hecho para pasarla increíble y en familia. Esta noche vamos a ver unos retos extremos y mucha diversión para entretener a todos. No se pierdan ‘Sábado Súper Star' después del ‘Reventonazo del verano’”, comentó Ernesto Pimentel.

Ernesto Pimentel hará sufrir a Shirley Arica



La noche de este sábado 14 de marzo, las estrellas de 'Bienvenida tu tarde' se enfrentarán a los 'Reyes del humor' y deberán cumplir diversos retos extremos. Uno de los momentos más difíciles será el que vivirá la modelo e influencer Shirley Arica, quien tendrá que interactuar con una rata egipcia.

De acuerdo al avance de ‘Sábado Súper Star', la popular ‘Chica realidad’ vivirá segundos de miedo al interactuar con el animal. Sin embargo, si quiere darle puntos a su equipo, tendrá que soportar el reto extremo. “Imperdible”, comentó Arica en la publicación del video.

Además de Shirley Arica, también participan Álvaro Stoll, Erick Varias, Caroline Cowen y habrán gratas sorpresas para el público.

La semana pasada, 'Sábado Súper Star' se ubicó como el programa más visto del fin de semana, donde tuvo la participación especial de los conductores del magacín 'América hoy', integrado por Rebeca Escribens, Janet Barboza, Edson Dávila, la doctora Rosario Sasieta y el vidente Frank Mendizábal.



