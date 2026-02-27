Concierto de Gorillaz en Perú formará parte de la gira mundial 'The Mountain Tour 2026'. | Foto: composición LR / Jazmin Ceras / Gorillaz

La espera terminó. Tras más de veinte años de trayectoria y una legión de seguidores en todo el mundo, Gorillaz finalmente aterrizará en Lima para ofrecer su primer concierto en territorio peruano. La noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos que, durante años, soñaron con ver a la icónica banda virtual en vivo.

El anuncio oficial confirma que la agrupación británica incluirá a Perú dentro de su 'The Mountain Tour 2026', una gira que promete experiencias audiovisuales de alto impacto y un repaso por los temas que marcaron generaciones. La preventa de entradas comenzará dentro de muy poco, con descuentos especiales hasta agotar stock.

Fecha y lugar del esperado concierto de Gorillaz en Perú 2026

El esperado debut de Gorillaz en Perú está programado para el lunes 23 de noviembre de 2026 en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel. La presentación forma parte del tour mundial 'The Mountain Tour 2026', que también incluye fechas en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Paraguay y Chile.

La confirmación llega en un momento clave, apenas horas después del lanzamiento del nuevo álbum de la agrupación, titulado 'The Mountain', acompañado del corto animado 'The Mountain, The Moon Cave and The Sad God'. Este proyecto, realizado con técnicas tradicionales de animación, busca rendir homenaje a la artesanía en tiempos dominados por la IA, reforzando la identidad artística que distingue a Gorillaz en la escena global.

Gorillaz en Perú 2026: preventa y puntos de venta de entradas

Las entradas para el concierto de Gorillaz en Perú estarán disponibles desde el jueves 5 de marzo a través de Ticketmaster, con la opción de compra virtual y presencial en puntos estratégicos de la capital. Los locales habilitados son Wong San Borja, Wong Miraflores, Wong Plaza San Miguel y Metro Plaza Norte.

Además, se ha confirmado un descuento exclusivo para clientes Interbank, válido hasta agotar stock. Esta promoción busca facilitar el acceso a los seguidores que esperan asegurar su lugar en el concierto más esperado del año. La recomendación es adquirir las entradas en la preventa para evitar quedarse fuera.

Trayectoria de Gorillaz y su debut en Perú

Gorillaz nació en 1998 como un proyecto innovador que fusionó música alternativa, hip hop, electrónica y rock, acompañado de personajes animados que se convirtieron en íconos culturales. Damon Albarn y Jamie Hewlett dieron vida a 2-D, Murdoc, Noodle y Russel, integrantes virtuales que protagonizan los videoclips y la narrativa de la banda.

Con éxitos como 'Clint Eastwood', 'Feel Good Inc.' y 'DARE', Gorillaz redefinió la industria musical y conquistó millones de oyentes alrededor del mundo. Su llegada a Perú representa un hito histórico para los fanáticos locales, que por primera vez podrán disfrutar de un espectáculo que combina música en vivo con una propuesta visual única.