La televisión peruana se prepara para un acontecimiento que promete marcar un precedente a nivel nacional. América Televisión, en alianza con TV Globo y Del Barrio Producciones de Michelle Alexander, anunció la primera adaptación local de una de las telenovelas más emblemáticas de Brasil: 'Señora del destino'. El proyecto forma parte de un acuerdo estratégico que traerá al país tres melodramas icónicos de la cadena brasileña.

La expectativa es alta no solo por la magnitud de la historia original, sino también por el regreso de Magdyel Ugaz como protagonista. La actriz, recordada por su papel de Teresa Collazos en 'Al fondo hay sitio', vuelve a la pantalla con un personaje cargado de dramatismo y frases que ya han generado impacto en los avances promocionales.

El gran regreso de Magdyel Ugaz a la TV con 'Señora del destino'

Magdyel Ugaz retoma su lugar en la televisión tras un periodo de ausencia que dejó a sus seguidores a la espera de nuevos proyectos. Su salida de 'Al fondo hay sitio' fue uno de los momentos más comentados en la ficción nacional, y ahora regresa con un rol protagónico que sería uno de los más intensos de su carrera.

En los avances difundidos por América Televisión, Ugaz aparece con frases que reflejan el conflicto central de la trama: “Madre es la que cría, y yo estuve ahí cuando lloraba todas las noches” y “Sí, me la robé, ¿o la salvé?”. Estas líneas anticipan un personaje complejo, marcado por dilemas morales y emociones extremas.

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¿De qué trata 'Señora del destino'?: la historia original y su éxito internacional

'Señora del destino' fue escrita por Aguinaldo Silva y transmitida por TV Globo entre 2004 y 2005. La telenovela alcanzó cifras históricas de audiencia en Brasil, con más de 50 puntos de rating, y consolidó a su villana Nazaré Tedesco como un ícono. La trama sigue a María do Carmo, una madre que lucha por recuperar a su hija robada, enfrentando intrigas familiares y políticas.

Si bien no hay detalles oficiales de la trama, se espera que la versión peruana mantenga la esencia del melodrama, adaptando la historia al contexto local. El proyecto busca replicar el impacto que tuvo en su país de origen, donde se convirtió en un fenómeno social y televisivo. América Televisión apuesta por este remake como el inicio de una nueva etapa en la producción nacional, respaldada por la experiencia de Globo y Del Barrio Producciones.

'Señora del destino', con Magdyel Ugaz, reemplazará a 'Luz de luna 4'. Foto: composición LR/De Barrio/TV Globo

Las actrices que acompañarían a Magdyel Ugaz en 'Señora del destino'

Aunque aún no se han confirmado oficialmente todos los nombres del reparto de 'Señora del destino', se habla de un elenco de primeras figuras. Daniela Feijoó, Miss Perú 2025 y actriz en 'Luz de luna' y 'Tu nombre y el mío', estaría entre las seleccionadas. Brigitte Jouannet, recordada por 'Tu nombre y el mío' y 'Eres mi sangre', también regresaría a América TV. Además, se menciona la participación de Jimena Lindo, quien ya compartió pantalla con Jouannet en el rol de su madre en 'Eres mi sangre'.

La combinación de estas actrices con Magdyel Ugaz refuerza la idea de un elenco sólido y atractivo para el público. El proyecto se enmarca dentro de la estrategia multimedia de América Televisión, que busca posicionar al Perú como un nuevo polo de producción de telenovelas en Latinoamérica gracias a la alianza con Globo y Del Barrio, y estará ocupando el horario que deje 'Luz de luna 4' (10.00 p. m.).