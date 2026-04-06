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Christian Chávez, exmiembro de RBD, regresa al Perú tras 10 años: fecha, venta de entradas y precios para su concierto

Christian Chávez vuelve a Lima tras más de una década con el 'Para siempre tour'. El ex RBD ofrecerá un concierto único con banda en vivo, coreografías y un recorrido por sus éxitos.

Christian Chávez emocionará a todos sus fans con un único concierto en Perú este 2026. Foto: Difusión
Christian Chávez emocionará a todos sus fans con un único concierto en Perú este 2026. Foto: Difusión

El cantante mexicano Christian Chávez, recordado por su participación en RBD, confirmó su esperado regreso al Perú luego de más de diez años de ausencia. El artista llegará con su gira ‘Para siempre tour’, un espectáculo que representa un punto de inflexión en su carrera al fusionar su legado musical con una propuesta escénica más madura y personal.

Este concierto en Lima no solo marca su reencuentro con el público peruano, sino también el inicio oficial de su recorrido por Latinoamérica. La producción ha sido concebida como una experiencia integral que incluye banda en vivo, visuales, coreografías y múltiples cambios de vestuario, elementos que buscan reforzar el vínculo emocional con los asistentes y ofrecer un show a la altura de la expectativa generada por su regreso.

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Christian Chávez en concierto: fecha oficial para su presentación

El concierto de Christian Chávez en Lima se realizará el domingo 28 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, ubicado en la avenida Javier Prado Este 980, en el distrito de San Isidro. La elección de la capital peruana como punto de partida de su gira ‘Para siempre tour’ le otorga un valor simbólico a esta presentación, que además será la única fecha programada en el país.

El espectáculo está diseñado para recorrer distintas etapas de su trayectoria artística, permitiendo a los asistentes revivir los temas que lo posicionaron junto a RBD y, al mismo tiempo, conocer su evolución como solista. La propuesta escénica apunta a consolidar una experiencia que trasciende la música, incorporando una narrativa visual y emocional que acompaña cada interpretación.

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¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Christian Chávez?

Las entradas para el concierto en Lima de Christian Chávez se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Passline, canal oficial habilitado para la venta de boletos. La organización ha indicado que la disponibilidad será limitada, lo que responde a la alta demanda generada por el regreso del artista y el interés sostenido de los seguidores de RBD.

El proceso de compra se realiza de manera virtual, lo que facilita el acceso a los usuarios que buscan asegurar su asistencia a este evento. La expectativa en torno a este concierto se ha visto reforzada por la respuesta obtenida en otras ciudades, donde el tour ha logrado convocatorias masivas.

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Precios y zonas para el concierto de Christian Chávez en Lima

La organización ya confirmó la estructura de precios para el concierto de Christian Chávez en Lima, con distintas zonas disponibles según la experiencia que desee el público. La entrada más exclusiva corresponde a ‘Sálvame’, que tiene un costo de S/400 e incluye acceso VIP, además de beneficios como un póster y una credencial oficial del tour. Le sigue la zona ‘Christian Chávez’ con un precio de S/350, mientras que ‘Para siempre’ está disponible por S/280.

En un rango más accesible, se encuentran las zonas ‘Una canción’ con un valor de S/220, ‘En dónde estás’ por S/180 y ‘Libertad’ a S/150. Finalmente, la categoría ‘Sacrilegio’, que tenía un costo de S/42, ya figura como agotada, reflejando la alta demanda por este concierto en Lima que marca el regreso del exintegrante de RBD tras más de una década.

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