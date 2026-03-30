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Diego Torres vuelve a Perú 2026: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto en Lima

En su show, el cantautor argentino Diego Torres presentará su nuevo álbum, ‘Mi Norte & Mi Sur’, e incluirá colaboraciones con artistas como Estopa y Edén Muñoz.

Diego Torres regresa a Lima con un único concierto el 1 de agosto en el Parque de la Exposición, en el marco de su gira ‘Mi Norte & Mi Sur’. Foto: difusión.
Diego Torres regresa a Lima con un único concierto el 1 de agosto en el Parque de la Exposición, en el marco de su gira ‘Mi Norte & Mi Sur’. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Diego Torres, uno de los máximos exponentes de la música romántica, volverá a nuestro país para reencontrarse con sus miles de seguidores en un único concierto, el cual está programado para el próximo 1 de agosto en el anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional ‘Mi Norte & Mi Sur’. El artista argentino confirma que cantará sus mejores éxitos y temas de su última producción. 

Torres, ganador de múltiples premios internacionales, interpretará las canciones que han marcado a varias generaciones, como ‘Color esperanza’, ‘Mejor que ayer’, ‘Sueños’, ‘Sé que ya no volverás’, ‘Penélope’ y ‘Que no me pierda’, entre muchos otros temas. 

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Entradas para Diego Torres en Lima

Diego Torres confirmó su llegada a nuestro país para ofrecer un único y exclusivo concierto en el Parque de la Exposición, donde el argentino ha prometido una velada de ensueño, interpretando canciones que han marcado un verdadero éxito en todos sus shows en el planeta y mostrando su evolución musical sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más queridos del continente. 

La venta de entradas a través de Teleticket iniciará los días miércoles 1 y jueves 2 de abril a las 10.00 a. m., con un 15% de descuento para clientes que paguen con tarjetas Interbank.

Precios de entradas:

  • Vip numerado: S/377 y S/320 (con descuento Interbank)
  • General: S/194 y S/165 (con descuento Interbank)
Entradas para el concierto de Diego Torres en Lima. Foto: difusión.

Entradas para el concierto de Diego Torres en Lima. Foto: difusión.

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Diego Torres presentará nuevos temas en su show en Lima

Asimismo, el cantautor Diego Torres dará a conocer su más reciente álbum, ‘Mi Norte & Mi Sur’, una producción integrada por 11 temas en los que plasma su energía, sensibilidad y sello renovador. El disco reúne destacadas colaboraciones con figuras internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, lo que vuelve a poner en evidencia su habilidad para fusionar estilos y conectar distintas culturas mediante la música.

Diego Torres, además, conserva un vínculo muy especial con el público peruano. A lo largo de cada una de sus presentaciones en el país, el intérprete argentino ha evidenciado una cercanía particular con sus seguidores. En esta oportunidad, ofrecerá un show cargado de sorpresas, en el que mezclará sus canciones más emblemáticas con sus temas más recientes.


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