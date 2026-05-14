Senado: la comedia teatral en la que el público elige

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En el escenario de un teatro se debate un proyecto de ley y dos actores conocerán en ese momento sus libretos. Al frente de la sesión está la excéntrica presidenta Perica de los Palotes, quien destila racismo y clasismo. Entre el público (o Senado), estarán el defensor del pueblo y los senadores que debatirán: uno de ellos defenderá los derechos humanos y otro pedirá, por ejemplo, “prohibir la homosexualidad en Perú”.

Senado es una obra de teatro dirigida por Gabriel De la Cruz y uno de los proyectos de Sala de Parto. La historia vuelve inspirada en la coyuntura actual, pero con el mismo formato: retan a dos actores a ponerse en la piel de un político e improvisar. En la función a la que asistimos, Norma Martínez y Diego Salinas fueron senadores. Este fin de semana improvisarán Luciana Blomberg y Pablo Saldarriaga.

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“Es un juguete la obra, y un juguete político”, nos dice Alejandro Clavier, director de Sala de Parto y de obras como San Bartolo. “Ernesto (Pimentel) ha dicho que esta obra es el fracaso más grande del teatro La Plaza, porque la hemos hecho desde 2017, que empezamos con el interés de aportar a la discusión sobre los derechos LGTB en el Perú, y ahora está todo peor”.

Senado es una de las puestas en escena del proyecto ‘La Plaza Trasnoche’, con funciones desde las 10. 30 p.m. que culminan con un ambiente de fiesta. Continúa la obra Cariño malo.

Actualmente, una congresista que expone a adolescentes embarazadas seguirá en el Senado. Entonces, al margen de que la obra sea una sátira, ¿de qué forma dirías que aporta a la conversación?

Creo que, en la magnitud de la injusticia y de la locura que estamos viviendo, no sé si es que soy iluso, ¿no? Pero creo que, ante nuestra incapacidad de hacer algo, el solo hecho de juntarnos a escuchar, reírnos, hacer catarsis colectiva y jugar a votar, es hacer, de alguna manera, algo. No solo con la obra Senado, sino con cualquier otra obra de teatro que tenga un acercamiento consciente a nuestra realidad. Eso es salir de la individualidad, ponerte al lado de un grupo, sentir una comunidad. Esto alza el teatro, en general, porque será un espacio que se va a diferenciar de todo lo que es hecho por inteligencia artificial mediado por una pantalla.

Directores y actores suelen decir que debe ser siempre un espacio para la resistencia. ¿Coincides?

Sí, es una resistencia sensible ante una masificación de la información, de no saber si lo que ves es real o no. Ir al teatro es generar un foco de concentración y te reencuentra con la belleza de la creación artesanal de mundos. Por ejemplo, Cariño malo es un homenaje al radioteatro. Siento que el teatro está en un momento en el que es totalmente relevante. Mientras estábamos en la pandemia, llegué a asegurar que no íbamos a volver, que el teatro se había acabado.

Senado puede tener público de derecha y de izquierda. ¿Tienes esperanza de que una comedia pueda generar puntos de encuentro?

En cosas concretas como decisión de voto, no tengo mucha fe, pero sobre hacer pensar en los derechos fundamentales, sí. Yo, antes de la pandemia, decía que La Plaza era un teatro que le hablaba a una clase media con plata y no le encontraba mucho sentido. Pensaba que estas personas ya estaban convencidas, que se veían en el espejo de quienes hacíamos las obras, pero ahora nos damos cuenta que es súper importante hablarle a todo el mundo: a las personas que toman las decisiones, a las que están en instituciones conectadas y poder hablarles como público, cuestionarlos y ‘zamaquearlos’.

-Es decir, porque no necesariamente son conscientes de los privilegios.

Exactamente. Y no dar por sentado que ya hay una batalla ganada.