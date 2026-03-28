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Entretenimiento

El Gran Combo, Sonora Ponceña, Grupo Niche y Puerto Rican Power regresarán a Lima para ‘Una noche de salsa 15’

La nueva edición de 'Una noche de salsa' contará con menos artistas, quienes ofrecerán un espectáculo completo de una hora y media. La decisión responde a las peticiones del público para mejorar la experiencia.

"Una Noche de Salsa 15" llega el 2027
"Una Noche de Salsa 15" llega el 2027

‘Una noche de salsa’ tiene para rato. El último viernes 27 de marzo, durante la primera fecha del festival salsero, la empresa productora anunció la edición 15 del evento para marzo de 2027. A diferencia de años anteriores, el nuevo concierto contará con menos artistas, quienes realizarán una hora y media de espectáculo. Esta decisión se debe, según los organizadores, a pedido del público. 

‘Una noche de salsa 15’, el evento de salsa que se ha consolidado como el más importante del mundo, anunció la participación de El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y La Sonora Ponceña, quienes han participado casi todos los años en el festival.

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‘Una noche de salsa 15’ anuncia a sus primeros artistas confirmados

El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña y por primera vez en el Perú la orquesta Puerto Rican Power, son las primeras estrellas confirmadas. La preventa de entradas, con precios insuperables, iniciará este martes 31 de marzo a las 9.00 a. m. a través de Teleticket con cualquier medio de pago.

Esta nueva edición de ‘Una noche de salsa’ contará con artistas exclusivos que han sorprendido al público en cada una de las fechas del festival. Además, en respuesta a la gran demanda de los asistentes —que han llenado el Estadio Nacional en todas sus ediciones—, cada orquesta ofrecerá un espectáculo completo de una hora y media, para que los fans disfruten de inicio a fin a los máximos referentes de la salsa de las últimas décadas.

Tropimusic, organizadora del festival salsero más grande y exitoso de los últimos años, señaló que en esta ocasión se pondrán a la venta entradas a precios accesibles, con el objetivo de que tanto el público peruano como los visitantes extranjeros puedan vivir un show de talla internacional.

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Puerto Rican Power se suma a ‘Una noche de salsa 15’

Por primera vez se presentará en este festival Puerto Rican Power, la reconocida orquesta que acompañó al recordado Tito Rojas. Canciones como ‘Tu cariñito’, ‘Juguete de nadie’, ‘Quiero volver contigo’, ‘A dónde irás’ y ‘No me acostumbro’ formarán parte de un repertorio imperdible.

Asimismo, El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña y Grupo Niche regresan con shows completos. En total, serán 10 orquestas internacionales en escena, junto a una propuesta escenográfica que incluye un solo y gran escenario para mejor visibilidad. En las próximas semanas se anunciará la cartelera completa, que será especial por sus 15 ediciones.



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