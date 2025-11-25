Sebastián Yatra, una de las voces más influyentes del pop latino, regresará al Perú con un esperado concierto el 22 de abril de 2026 como parte de su gira internacional 'Entre tanta gente tour'. El cantante colombiano, ganador del Latin Grammy, vuelve a Lima tras arrasar en España con su show en Multiespacio Costa 21.

El cantante colombiano ofrecerá sus éxitos como 'Traicionera', 'Robarte un beso' y 'Tacones rojos'. Además, esta presentación marcará el regreso de Sebastián Yatra a los escenarios latinoamericanos después de cuatro años, en un recorrido que también incluye países como Argentina, Chile y Colombia.

Sebastián Yatra en Lima. Foto: Teleticket

¿Cuándo es el concierto de Sebastián Yatra en Multiespacio Costa 21?

El concierto de Sebastián Yatra en Perú será el 22 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde. Esta fecha forma parte de la etapa latinoamericana del 'Entre tanta gente tour', una gira que busca reconectar al artista con sus seguidores a través de un show especial.

El cantautor llega al país tras una exitosa temporada en Europa y su presentación en Lima incluirá sus nuevos lanzamientos, como 'LA FKN VIBRA' junto al mexicano Xavi, además de los temas clásicos que lo han acompañado desde el inicio de su carrera.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Sebastián Yatra en Perú?

Las entradas para el concierto de Sebastián Yatra estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa exclusiva será con Banco Falabella, ofreciendo un 20% de descuento desde el 1 de diciembre a las 10:00 a. m. hasta el 3 de diciembre a las 9:59 a. m., o hasta agotar stock.

Una vez que culmine la preventa, la venta general comenzará el 3 de diciembre a las 10:00 a. m. a través de la misma plataforma. Los fans deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para garantizar su acceso al evento.

¿Cuánto costará las entradas para el concierto de Sebastián Yatra en Lima?

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales de las entradas para el concierto de Sebastián Yatra en el Multiespacio Costa 21. Sin embargo, se sabe que existirán tarifas especiales durante la preventa con Banco Falabella y luego precios regulares en la venta general desde el 3 de diciembre.

Mientras se confirman los montos y zonas, los seguidores pueden prepararse para un evento que promete ser una de las presentaciones más esperadas del 2026, con una puesta en escena renovada, nueva música y la esencia emocional que caracteriza al 'Entre tanta gente tour'.