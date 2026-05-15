Hija de Michael Jackson logra ganar demanda de más de 600 mil dólares contra ejecutores de la herencia de su padre

Paris Jackson avanza en su búsqueda de mayor transparencia y control sobre la herencia de su padre. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

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Paris Jackson ha logrado una victoria significativa en los tribunales relacionados con la administración del patrimonio de su padre, Michael Jackson. El juez de Los Ángeles determinó que 625 mil dólares entregados como bonificaciones a despachos legales externos en 2018 deberán ser reintegrados al patrimonio familiar, tras las objeciones presentadas por la hija del 'Rey del pop'.

El fallo judicial subraya la importancia de la rendición de cuentas dentro de la herencia del cantante estadounidense y reconoce el trabajo de los ejecutores testamentarios, John Branca y John McClain, quienes han estado a cargo de la administración patrimonial desde la muerte del artista en 2009. La corte concluyó que ciertos pagos específicos no contaban con la aprobación formal requerida, con lo que destacó la relevancia de la supervisión judicial en la gestión de grandes patrimonios.

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Objeciones de Paris Jackson sobre la herencia de Michael Jackson

El conflicto se originó a raíz de los pagos realizados a despachos jurídicos externos que colaboraban en la administración de la herencia de Michael Jackson. Según documentos judiciales, Paris Jackson presentó objeciones el año pasado y señaló que estas bonificaciones eran excesivas y que no existía una supervisión adecuada sobre los abogados externos.

Michael Jackson, el 'rey del pop'.

La hija de Michael argumentó que los honorarios elevados y los pagos no autorizados podrían cuestionar la capacidad de los ejecutores para controlar eficazmente la gestión del patrimonio, un aspecto fundamental para proteger los intereses de la familia y asegurar que los fondos se utilicen de manera responsable.

El equipo legal de Paris Jackson destacó que, aunque los ejecutores habían trabajado para incrementar el valor económico de la herencia, era imprescindible garantizar que cada desembolso contara con autorización judicial. Además, señaló que un grupo de abogados con altos niveles de remuneración se beneficiaba de estas bonificaciones, lo que generaba dudas sobre la equidad y la transparencia en la administración de la herencia del ídolo del pop.

Argumentos de los ejecutores testamentarios y defensa de los pagos

John Branca y John McClain defendieron las bonificaciones cuestionadas y aseguraron que las tarifas otorgadas a los despachos legales externos eran habituales en la industria y correspondían al trabajo realizado en la administración del patrimonio. Los ejecutores también indicaron que durante el periodo en cuestión se concretaron acuerdos comerciales de gran relevancia, los cuales aumentaron significativamente los ingresos y el valor total del patrimonio de Michael Jackson.

John Branca fue uno de los albaceas de Michael Jackson.

En su declaración, los representantes de los ejecutores resaltaron que, a lo largo de los años, otras bonificaciones similares habían sido aprobadas por la corte y que esta era la primera ocasión en la que pagos de esta naturaleza enfrentaban objeciones formales.

Además, indicaron que existía un entendimiento previo de que todos los honorarios legales estaban sujetos a revisión judicial y que los despachos externos habían aceptado previamente devolver cualquier monto no autorizado, cumpliendo así con las normas de supervisión establecidas por la corte.

La decisión judicial y sus implicaciones para Paris Jackson

El tribunal reconoció explícitamente la contribución de los ejecutores testamentarios al crecimiento financiero de la herencia de Michael Jackson y señaló que su administración convirtió el patrimonio en una estructura sólida capaz de generar riqueza generacional para Paris y sus dos hermanos. No obstante, la resolución determinó que las bonificaciones por 625 mil dólares debían reintegrarse al patrimonio, al no contar con la aprobación formal correspondiente.

El fallo se interpreta como un avance para Paris Jackson en su búsqueda de mayor transparencia y control sobre la herencia de su padre. Según su portavoz, la decisión permitirá establecer mejores mecanismos de supervisión y garantizar que la administración futura de los recursos sea más clara y responsable.