Milo J en Lima 2026: precios, fecha y cuándo es la preventa de entradas en Teleticket para el concierto en el Estadio Nacional de Perú

Milo J confirma su concierto en el Estadio Nacional debido a la alta demanda. El artista argentino, conocido por sus éxitos 'Rara vez' y 'Milagrosa', respondió al clamor de sus fans, quienes solicitaron un cambio de recinto a través de redes sociales.

Milo J confirma su concierto en Lima para el 17 de abril, que se trasladará al Estadio Nacional debido a la alta demanda. Foto: composición Jazmin Ceras-La República
Milo J confirma su concierto en Lima para el 17 de abril, que se trasladará al Estadio Nacional debido a la alta demanda. Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Milo J anunció su concierto en Lima para este 17 de abril en Costa 21, sin embargo, muchos de sus fanáticos no pudieron adquirir sus entradas por la alta demanda. Ante esa situación, cientos de personas le solicitaron al artista una segunda fecha. Pero, el fenómeno argentino indicó que vaya a abrir un segundo show y aconsejó que se contacten con la productora para que soliciten el Estadio Nacional. ¡Y así pasó!

Después de varios días de espera, este jueves 4 de febrero Masterlive Perú confirmó que Milo J finalmente cambiará de recinto para su esperado concierto en Lima este 17 de abril, que ahora se realizará en el Estadio Nacional, tras una respuesta abrumadora y masiva de sus fans peruanos, quienes no dejaron de solicitar el cambio con diversos hashtag como #EstadioNacionalParaMilo y #MiloJEnElEstadioNacional. 

¿Qué pasará con las entradas para ver a Milo J en Lima?

Las entradas para disfrutar del concierto de Milo J en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial ‘La Vida Era Más Corta’, estarán disponibles desde el viernes 06 de febrero a las 11:00 a.m., válidas para todo método de pago y sin preventa exclusiva, marcando un hito en la relación entre el artista y su público en el Perú. Los precios varían desde S/165 hasta S/290.

Con temas como ‘Rara vez’, ‘Milagrosa’, ‘Tu manta’ y ‘Ni Carlos Ni Jos’, Milo J ha logrado forjar un lazo auténtico con su público, generando una atmósfera íntima incluso en presentaciones de gran escala. Su propuesta musical, cargada de sinceridad y emoción, ha sido clave para posicionarlo como una de las figuras más destacadas de la nueva ola urbana en América Latina.

¿Por qué se cambió el local del show de Milo J en Lima?

El cambio de locación del concierto no fue una decisión aleatoria, sino una respuesta directa al abrumador apoyo de sus seguidores. Lo que inicialmente sería una parada más en su gira mundial ‘La Vida Era Más Corta’ se convirtió rápidamente en un evento de alta demanda, lo que llevó a los organizadores a trasladar el espectáculo a uno de los recintos más emblemáticos del país.

Este anuncio reafirma la influencia de Milo J en el público peruano, que respondió masivamente en redes sociales y plataformas de venta solicitando un espacio más amplio. El Estadio Nacional será el escenario de un encuentro generacional con un artista que ha sabido canalizar emociones reales a través de sus letras, ofreciendo un show que promete quedar en la memoria de miles de asistentes.

