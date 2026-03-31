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Charlie Zaa llega a Lima este 2026: fecha, lugar y precio de entradas para el show del ícono del romanticismo latino

Charlie Zaa llegará a Lima para interpretar sus éxitos como ‘Sentimientos’, ‘Un disco más’ y ‘Flor sin retoño’. "No me fallen, los espero en familia para que disfrutemos juntos", expresó el colombiano.

Charlie Zaa ha conquistado los corazones del público con su inconfundible estilo. Fotos: difusión.
Charlie Zaa ha conquistado los corazones del público con su inconfundible estilo. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El legendario cantante colombiano Charlie Zaa, considerado uno de los grandes íconos románticos de todos los tiempos, confirmó su regreso a nuestro país, como parte de su gira ‘Nacer de Nuevo Tour 2026’, una propuesta que promete una experiencia íntima, nostálgica y profundamente emocional. Este evento está programado para el próximo 13 de junio en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en pleno centro de Lima.

El artista, que ha vendido millones de discos alrededor del mundo, llegará a Lima para interpretar sus éxitos como ‘Sentimientos’, ‘Un disco más’ y ‘Flor sin retoño’ en el Parque de la Exposición, el espacio ideal disfrutar de la magia y el romanticismo que solo Charlie Zaa puede ofrecer sobre el escenario.

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Charlie Zaa confirma su retorno a Lima

A través de sus redes sociales, Charlie Zaa confirma su show en Lima, donde el público podrá reencontrarse con los clásicos que marcaron épocas, así como con nuevas interpretaciones cargadas de sensibilidad y elegancia.

“Mi gente bella del Perú. Por acá Charlie Zaa pasando a saludarlos y darles  una noticia especial. Hasta que por fin vamos a ir a vistarlos este 13 de junio en concierto, en el Parque de la Exposición. Un regalo perfecto para papá que también le encantará a mamá. No me fallen, los espero en familia para que disfrutemos juntos”, expresó.

Charlie Zaa confirma su show en Lima.

Charlie Zaa confirma su show en Lima.

Las entradas para esta imperdible velada musical ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, generando gran expectativa entre los amantes de la música romántica en el Perú.

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Trayectoria de Charlie Zaa

Con una trayectoria que ha trascendido generaciones, Charlie Zaa ha conquistado los corazones del público con su inconfundible estilo, rescatando y reinventando los grandes clásicos del bolero y la música romántica latinoamericana. Su voz cálida, elegante y profundamente emotiva lo ha convertido en un referente indiscutible del género, logrando posicionarse como una figura esencial dentro de la historia musical de habla hispana.

El artista ha vendido millones de discos alrededor del mundo, consolidando un legado que sigue vigente hasta hoy. Su capacidad para transmitir emociones a través de cada interpretación lo ha llevado a mantenerse como uno de los artistas más queridos por el público latino.


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