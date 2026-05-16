Exconsejero de Matthew Perry irá a prisión

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El caso en torno a la muerte de Matthew Perry continúa en los tribunales. Ayer, un juez de California, sentenció a dos años de prisión a su consejero antidrogas, el exproductor de cine Erik Fleming, el intermediario que entregó a la estrella de la serie Friends, 50 viales de ketamina. “Fue condenado a 24 meses de prisión, 3 años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares”, dijo un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la División de Los Ángeles.

En una audiencia previa, en agosto de 2025, Fleming admitió haber recibido las drogas de la narcotraficante Jasveen Sangha, sentenciada en abril de este año a 15 años de prisión. La mujer, conocida como ‘La reina de la ketamina’, era cercana al círculo de Hollywood, según las investigaciones.

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Sangha, de 42 años, confesó que le vendió droga por 6.000 dólares cuatro días antes de su fallecimiento por sobredosis. Las autoridades dijeron que la narcotraficante no mostró remordimiento porque, además, continuó traficando drogas tras la muerte de Cody McLaury en 2019 y la muerte de Matthew Perry en 2023.

En cuanto a Fleming, mostró arrepentimiento y ha sido sentenciado por ser el intermediario. El hombre de 55 años era, además, cercano a Matthew Perry y se habría enterado por terceros de que el actor estaba buscando drogas. Por ello, se enfrentaba a dos cargos: uno por distribución de ketamina y otro por conspiración. La segunda podría haberlo llevado a más de 20 años en la cárcel.

“Me sentí abrumado por el dolor y la vergüenza al enterarme de la muerte de Matthew Perry. Sabía lo que había hecho y comprendía el inmenso dolor que su muerte causaría a quienes lo amaban”, escribió en la carta que envió a la corte. “A la familia de Matt, les pido disculpas por mi comportamiento inexcusable en este caso. Asumo toda la responsabilidad por mis actos delictivos. Espero que mi sentencia brinde algo de justicia y paz a todos los que lo amaron”.

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Antes de su sentencia, declaró: “Es verdaderamente una pesadilla de la que no puedo despertar. Me persiguen los errores que cometí”. La jueza le ordenó que se entregue para cumplir la condena en un plazo no mayor de 45 días.

El abogado de Fleming, Robert Dugdale, recordó en los tribunales que su representado colaboró con la justicia y “entregó a la Reina de la Ketamina en bandeja de plata”, porque “no tenían ni idea de quién era ella antes de ese día”.

Cuando el consejero de Matthew Perry lo contactó con la narcotraficante, él recibía una ganancia al entregarle la droga porque elevaron los precios. El fiscal federal adjunto Ian Yanniello señaló: “El Sr. Fleming no cooperó porque tuviera un motivo benevolente, o porque quisiera justicia para el Sr. Perry. Quería salvarse a sí mismo”.

Elenco de actores se despidió de su compañero tras su repentina muerte.

La defensa ha dicho que “solo pasó 11 días” traficando drogas y Fleming agregó que estaba “en medio del peor momento de mi vida” y señaló que estaba arrepentido. “No puede compararse con la agonía que he causado. Me duelen el pecho y el corazón todos los días por el dolor que causé no solo a su familia sino a los millones de personas que lo adoran”.

El actor luchó durante décadas contra su adicción a las drogas. Incluso, habló de eso en su libro Amigos, amantes y aquello tan terrible, una relato biográfico que lo llevó a cumplir una gira promocional.

En 2002, tras el fin de Friends, declaró a The New York Times que empezó a beber porque “sentía que se iba a morir al día siguiente”. Los excesos fueron mellando gravemente su salud y sufrió una pancreatitis aguda en el año 2000.

“Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegro de que haya superado este dolor”, declaró Jennifer Aniston en una de sus primeras entrevistas tras conocer el deceso