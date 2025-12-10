Fey, ícono del pop latino, llegará a Perú el 25 de abril de 2026 para su gira 'Hits tour – 30 aniversario' en el anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Fey, ícono indiscutible del pop latino y una de las artistas más influyentes de la música en español, llegará a Perú para ofrecer un inolvidable concierto, como parte de su gira internacional ‘Hits tour – 30 aniversario’, un espectáculo diseñado para celebrar tres décadas de éxitos que marcaron a toda una generación. La cita con la ‘Reina del eletropop’ está programada para el 25 de abril de 2026.

Con una propuesta renovada que combina nostalgia, innovación y un homenaje al público que la ha acompañado desde su debut, Fey se reunirá con sus fieles fans en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en pleno centro de Lima. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre a las 10:15 a.m. por la plataforma de Teleticket.

“Celebrar 30 años de carrera es agradecer a la gente que ha caminado conmigo desde mis primeros pasos. Esta gira es un regalo, un reencuentro con las canciones que marcaron mi vida y la vida de muchos. Estoy lista para vivirlo con ustedes y crear nuevos recuerdos.”, comentó con emoción Fey.

Fey cantará sus mejores éxitos en Lima



Durante tres décadas, Fey ha sido una figura clave en la evolución del pop en español, marcando tendencias musicales, visuales y escénicas que aún hoy influyen en nuevas generaciones. Con un repertorio que incluye éxitos inolvidables como ‘Azúcar amargo’, ‘Media naranja’, ‘Subidón’, ‘Ni tú ni nadie’, ‘La fuerza del destino’, entre otros, su nueva gira promete llevar al público por un viaje lleno de nostalgia, emociones y recuerdos personales.

La propuesta titulada ‘Hits tour – 30 aniversario’ será una experiencia inmersiva, que recupera lo mejor de su trayectoria con una producción de alto nivel. El espectáculo incorporará escenografía icónica, nuevos arreglos musicales, proyecciones visuales impactantes, tecnología de punta en iluminación y vestuarios diseñados exclusivamente para esta gira.

Este tour también marca un esperado reencuentro con el público peruano, que ha mantenido vigente su música a través de plataformas digitales, playlists y redes sociales, confirmando el arraigo que su carrera tiene en distintas generaciones.

