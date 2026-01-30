HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

‘El reventonazo del verano’ regresa a la TV con una divertida imitación a Corazón Serrano y merecido homenaje a Los Shapis

La Chola Chabuca regresa a la televisión con 'El reventonazo del verano', donde Corazón Serran celebrará sus 33 años de carrera. Además, se prevé un homenaje a Los Shapis, una icónica agrupación peruana..

La Chola Chabuca regresa a la televisión con 'El reventonazo del verano' el 31 de enero a las 8:00 p.m., ofreciendo humor, música y diversión para toda la familia peruana. Foto: captura/América TV
La Chola Chabuca regresa a la televisión con 'El reventonazo del verano' el 31 de enero a las 8:00 p.m., ofreciendo humor, música y diversión para toda la familia peruana. Foto: captura/América TV

La Chola Chabuca regresa a las pantallas chicas con el 'El reventonazo del verano', espacio que se desarrola en los primeros meses del año, antes del ‘El reventonazo del año’. Para este sábado 31 de enero, a las 8:00 p.m., Ernesto Pimentel ha preparado un programa  renovado lleno de humor, diversión y mucha música.

“Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con 'El reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor”, enfaizó la Chola Chabuca.

Corazón Serrano y más artistas llegan a 'El reventonazo del verano'

La Chola Chabuca inicia este sábado su temporada 2026 con el 'El reventonazo del verano', donde promete entregar lo mejor de sí para entretener a las familias peruanas. Para este inicio de temporada 2026, el programa tendrá al grupo piurano Corazón Serrano, quienes se alistan a celebrar sus 33 aniversarios. Además, Yrma Guerrero será vacilada por los vestuarios de las cantantes. “Por qué nos has disfrazado de pescado”, dijo uno de los actores cómicos.

Por otro lado, llegarán los conductores del programa 'Mande quien mande', integrado por Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera, quienes se enfrentarán a sus imitadores. Además, el 'Reventonazo del verano' rendirá un merecido homenaje a Los Shapis,  la agrupación que con sus más de 45 años haciendo música ha conquistado el corazón de todos los peruanos.

La Chola Chabuca busca nuevos talentos

Por otro lado, la Chola Chabuca reveló que lanzará un nuevo reality, pues se encuentra en la búsqueda de un nuevo comediante y de la ‘Chica del Reventonazo’, quienes se sumarán al programa sabatino de América TV. Por ello, el casting se inicia el sábado 31 de enero desde las 11 de la mañana en las instalaciones de América en Santa Beatriz.

Los dos nuevos talentos de 'El reventonazo del verano' se sumarán a filas de figuras ya consagradas como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.

