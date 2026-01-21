HOYSuscripcion LR Focus

Integrantes de Corazón Serrano sorprenden en concierto con baile eufórico tras ser llamadas "flojas" por Edwin Guerrero

¿Una respuesta a Edwin Guerrero? Kiara Lozano y Briela Cirilo se robaron la atención en un concierto con su energía desbordante en medio del revuelo por las críticas del líder de Corazón Serrano.

En una transmisión en vivo, Edwin Guerrero calificó de "flojas" a las chicas de Corazón Serrano y precisó que su agenda no es tan recargada.
| Foto: composición LR/Radio Nova/Facebook

¿Una respuesta a Edwin Guerrero? Kiara Lozano y Briela Cirilo, integrantes de Corazón Serrano, sorprendieron al público durante un reciente concierto del grupo de cumbia con un baile enérgico y desbordante que no pasó desapercibido. La escena incluso dejó atónita a su compañera Ana Lucía, quien se encontraba interpretando una canción mientras observaba la intensidad de los pasos de sus colegas sobre el escenario.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios lo comentaron con especial atención al contexto: apenas unos días antes, Edwin, cofundador y líder de la orquesta piurana, había criticado sin filtros a las cantantes en una transmisión en vivo, calificándolas de "flojas". La efusiva presentación de Kiara y Briela fue interpretada por muchos como una respuesta implícita a esas declaraciones.

lr.pe

Integrantes de Corazón Serrano derrochan energía en concierto tras críticas de Edwin Guerrero

Aunque Edwin Guerrero no mencionó nombres específicos, sus declaraciones encendieron un intenso debate entre los seguidores de Corazón Serrano. Algunos respaldaron su postura, mientras que otros salieron en defensa de las cantantes, recordando que suelen manejar una agenda cargada de presentaciones en vivo, pese a que el propio cofundador de la agrupación señaló que, en comparación con otros conjuntos del medio, no realizan tantos shows.

En medio de ese contexto, Briela Cirilo y Kiara Lozano optaron por sorprender en el escenario. Con pasos firmes y una energía desbordante, ambas se robaron la atención del público durante el último concierto, provocando incluso la sonrisa de Ana Lucía, quien se encontraba interpretando una canción. Reconocida por su entusiasmo, la cantante observó con una sonrisa el ímpetu de sus compañeras, gesto que fue visto por muchos como una muestra de unidad frente a las críticas.

lr.pe

¿Qué dijo Edwin Guerrero sobre las integrantes de Corazón Serrano?

Durante una transmisión en vivo, Edwin Guerrero, cofundador y líder de Corazón Serrano, expresó su incomodidad por el desempeño de las cantantes del grupo. "Te lo juro que yo también me he dado cuenta de eso. Están flojas; ahí les hemos metido una reñida", comentó en respuesta a una voz que cuestionó la energía de las artistas sobre el escenario.

El productor añadió que, a diferencia de otras orquestas, la agenda de Corazón Serrano no es tan recargada. "De los grupos que trabajamos regularmente, somos los que menos sacamos shows. Nosotros tocamos 20 o 22 días, pero he visto que otros conjuntos tienen doble o triple evento, eso me parece muy sacrificado", precisó.

