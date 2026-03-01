‘Orderique sí va a salir’ regresa con cuarta temporada y anuncia cobertura exclusiva del Mundial 2026
El programa conducido por Juan Carlos Orderique regresa hoy a América TV con nueva temporada, entrevistas exclusivas y cobertura especial del Mundial 2026.
‘Orderique sí va a salir’ vuelve con una nueva temporada que se estrenará este domingo 1 de marzo a las 6:50 p.m. por América TV. El espacio, orientado a los aficionados del fútbol, promete entretenimiento, entrevistas y cobertura internacional, incluyendo el seguimiento especial del Mundial 2026.
“Estoy feliz, contentísimo, con muchísima expectativa por lo que será el estreno”, expresó Juan Carlos Orderique. El programa se estrenará este domingo 1 de marzo a las 6:50 p.m. por la panatalla de América TV.
‘Orderique sí va a salir’ vuelve a América TV con excusiva del Mundial 2026
La cuarta entrega del programa combina el humor, viajes, entrevistas y experiencias junto a aficionados en distintas partes del mundo. En esta etapa, el equipo acompañará a los seguidores del fútbol desde estadios y sedes internacionales durante el torneo mundialista, cuya transmisión televisiva estará a cargo del canal.
Orderique destacó que el formato ya ha tenido presencia en eventos de alto nivel, como finales de torneos continentales y competiciones internacionales, lo que ha permitido posicionar el espacio más allá del ámbito local. Según explicó, esta proyección internacional continuará y se fortalecerá durante el año.
Estreno tendrá entrevista exclusiva con Christian Cueva
El primer episodio contará con la participación de Christian Cueva, quien fue entrevistado en Chongoyape, Chiclayo. El futbolista hablará sobre su vida personal y profesional, incluyendo su faceta artística y sus planes a futuro junto a su pareja Pamela Franco.
El programa también seguirá de cerca a la selección peruana en su gira europea, donde disputará amistosos bajo la dirección técnica de Mano Menezes. La producción aseguró que su objetivo es acompañar a la llamada “Bicolor” en esta nueva etapa, ofreciendo contenidos exclusivos y acceso directo a protagonistas del fútbol nacional e internacional.