HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     
Entretenimiento

‘Orderique sí va a salir’ regresa con cuarta temporada y anuncia cobertura exclusiva del Mundial 2026

El programa conducido por Juan Carlos Orderique regresa hoy a América TV con nueva temporada, entrevistas exclusivas y cobertura especial del Mundial 2026.

‘Orderique sí va a salir’. Foto: composición LR/América TV
‘Orderique sí va a salir’. Foto: composición LR/América TV

‘Orderique sí va a salir’ vuelve con una nueva temporada que se estrenará este domingo 1 de marzo a las 6:50 p.m. por América TV. El espacio, orientado a los aficionados del fútbol, promete entretenimiento, entrevistas y cobertura internacional, incluyendo el seguimiento especial del Mundial 2026.

“Estoy feliz, contentísimo, con muchísima expectativa por lo que será el estreno”, expresó Juan Carlos Orderique. El programa se estrenará este domingo 1 de marzo a las 6:50 p.m. por la panatalla de América TV.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ Alessandra Denegri regresa a la serie y desata revuelo entre los usuarios: 'Mi amor platónico'

lr.pe

‘Orderique sí va a salir’ vuelve a América TV con excusiva del Mundial 2026

La cuarta entrega del programa combina el humor, viajes, entrevistas y experiencias junto a aficionados en distintas partes del mundo. En esta etapa, el equipo acompañará a los seguidores del fútbol desde estadios y sedes internacionales durante el torneo mundialista, cuya transmisión televisiva estará a cargo del canal.

Orderique destacó que el formato ya ha tenido presencia en eventos de alto nivel, como finales de torneos continentales y competiciones internacionales, lo que ha permitido posicionar el espacio más allá del ámbito local. Según explicó, esta proyección internacional continuará y se fortalecerá durante el año.

PUEDES VER: Edson Dávila responde tras ser llamado "Judas" por quedarse en América y no irse con Gisela Valcárcel: 'Lo veo de otra forma'

lr.pe

Estreno tendrá entrevista exclusiva con Christian Cueva

El primer episodio contará con la participación de Christian Cueva, quien fue entrevistado en Chongoyape, Chiclayo. El futbolista hablará sobre su vida personal y profesional, incluyendo su faceta artística y sus planes a futuro junto a su pareja Pamela Franco.

El programa también seguirá de cerca a la selección peruana en su gira europea, donde disputará amistosos bajo la dirección técnica de Mano Menezes. La producción aseguró que su objetivo es acompañar a la llamada “Bicolor” en esta nueva etapa, ofreciendo contenidos exclusivos y acceso directo a protagonistas del fútbol nacional e internacional.

Notas relacionadas
Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ Alessandra Denegri regresa a la serie y desata revuelo entre los usuarios: “Mi amor platónico”

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ Alessandra Denegri regresa a la serie y desata revuelo entre los usuarios: “Mi amor platónico”

LEER MÁS
¡Cayetana vuelve a 'Al fondo hay sitio' tras más de 10 años!: la 'Chamaquita' pondrá en peligro relación entre Joel y Macarena

¡Cayetana vuelve a 'Al fondo hay sitio' tras más de 10 años!: la 'Chamaquita' pondrá en peligro relación entre Joel y Macarena

LEER MÁS
Natalie Vértiz se sincera y habla por primera vez sobre su salida de América TV tras 7 años: "Sentí que llegué a un techo"

Natalie Vértiz se sincera y habla por primera vez sobre su salida de América TV tras 7 años: "Sentí que llegué a un techo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Explosión de Iquitos, Son del Duke y Qué tal Cumbión

Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Explosión de Iquitos, Son del Duke y Qué tal Cumbión

LEER MÁS
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y artistas confirmados

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y artistas confirmados

LEER MÁS
Filtran video de Patricio Parodi protagonizando fuerte pelea en plena boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: terminó sangrando

Filtran video de Patricio Parodi protagonizando fuerte pelea en plena boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: terminó sangrando

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineación de Universitario vs FC Cajamarca: con Álex Valera y Hernán Barcos, juegan HOY por la Liga 1

UE: Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada

Clásico Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO HOY vía TNT Sports Premium: empatan sin goles

Entretenimiento

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de CDMX 2026: dónde ver online, horarios y lo que debes saber

Susan Ochoa sigue apostando por lo inédito y estrena su nueva canción inédita ‘Reina’

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANA no gastó más de S/180 millones en labores de prevención para el fenómeno El Niño en 2023

Elecciones CAL 2026: segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto se desarrollará el 14 de marzo

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025