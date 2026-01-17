Corazón Serrano y Septeto Acarey presentan 'Solo Juegas', un tema romántico que combina la esencia de la cumbia peruana con matices de salsa y un mensaje cercano al público. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un éxito por su melodía pegajosa y letra auténtica.

Con trayectoria consolidada, Septeto Acarey se destaca por su producción de alta calidad, su sonido elegante y su proyección internacional. El grupo ha recibido nominaciones al Latin Grammy y continúa explorando la cumbia peruana desde una perspectiva moderna, manteniendo su sello distintivo en cada lanzamiento.

La relevancia de Corazón Serrano en la cumbia peruana

Corazón Serrano se ha consolidado como uno de los referentes más importantes del género gracias a su conexión con el público y a su presencia en escenarios nacionales e internacionales. La agrupación cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales y mantiene su influencia con melodías memorables que reflejan la identidad de la cumbia peruana.

'Solo Juegas' ofrece una producción contemporánea que narra una historia de desamor y aprendizaje emocional. La canción está diseñada para disfrutarla en fiestas, reuniones y en cualquier escenario que busque música bailable con letras sinceras y cercanas.

Composición y mensaje de 'Solo Juega'

La autoría del tema corresponde a Reynier Pérez y Junior Caro, quienes aportan un enfoque directo y emotivo que refuerza la narrativa de la canción. Según Pérez, la letra refleja experiencias reales y emociones profundas que invitan al oyente a sentirse identificado.

“‘Solo Juegas’ es una historia de la vida real. El corazón late tanto en la pena como en la alegría. Invitamos al público a disfrutar una canción original, bailable y con calidad de exportación”, señaló Reynier Pérez. El estreno oficial ya se encuentra en YouTube y todas las plataformas de streaming, marcando un nuevo capítulo en la colaboración entre Corazón Serrano y Septeto Acarey. La canción reafirma la visión ambiciosa de ambos grupos y su compromiso por mantener la cumbia peruana vigente y cercana a todos los oyentes.

Fanáticos de Corazón Serrano aplauden nueva colaboración.

Fans de Corazón Serrano aplauden colaboración con Septeto Acarey

Los fanáticos del grupo de cumbia, se mostraron muy felices con el resultados y felicitaron a ambas orquestas. En esa misma línea, los internautas destacaron la voz melodiosa de Briela Cirilo.

Excelente combinación", "La voz de Briela espectacular", "Briela Cirilo una trome, domina todos los géneros, felicidades a Corazón Serrano y Acarey por la colaboración, excelente tema", "Hermosa canción", fueron algunos de los comentarios en la cuenta de YouTube.