En esta nota conocerás todos los detalles de ‘Skyscraper Live’ en Netflix. | Composición LR / Google/ Netflix

Netflix vuelve a romper sus propios límites con una propuesta que combina adrenalina, riesgo extremo y transmisión en tiempo real. La plataforma presentará Skyscraper Live, un evento especial que marcará un antes y un después en su historia de contenidos en vivo.

La producción tendrá como protagonista a Alex Honnold, uno de los escaladores más reconocidos del mundo, quien asumirá un desafío sin margen de error frente a millones de espectadores conectados desde distintos países.

'Skyscraper Live' en Netflix: un evento en vivo sin precedentes

El especial se emitirá el 23 de enero y mostrará una hazaña inédita: la escalada de un edificio de más de 500 metros de altura sin ningún tipo de protección. La transmisión tendrá una duración aproximada de dos horas y se realizará sin edición previa.

El escenario elegido es el Taipei 101, una de las estructuras más altas e icónicas del planeta. Honnold intentará ascender sus 101 pisos sin cuerdas, sin arneses y sin segundas oportunidades, en una prueba donde cualquier error podría resultar fatal.

Alex Honnold y el mayor desafío de su carrera

A sus 40 años, Alex Honnold ya es una figura histórica de la escalada mundial. Su nombre alcanzó fama global tras protagonizar Free Solo, documental que obtuvo el Óscar y mostró su ascenso sin protección al El Capitán, en Yosemite.

Sin embargo, esta vez el reto es distinto. Nunca antes enfrentó una construcción de vidrio, acero y hormigón con un diseño tan simétrico y exigente. El propio escalador reconoce que la concentración será absoluta, más allá del público que observe la hazaña.

'Skyscraper Live' no tendrá edición ni filtros

A diferencia de otros contenidos del género, 'Skyscraper Live' se desarrollará en tiempo real. No habrá cortes, retoques ni montaje posterior. Cada paso, cada pausa y cada dificultad quedarán expuestos ante la audiencia global.

La experiencia mostrará no solo la exigencia física, sino también la presión mental que implica avanzar a cientos de metros del suelo. Netflix apuesta por un formato crudo, directo y cargado de tensión auténtica.

¿A qué hora ver 'Skyscraper Live' en Netflix?

El evento se transmitirá en vivo para todo el mundo el viernes 23 de enero. La emisión permitirá seguir el ascenso de Alex Honnold minuto a minuto, conforme ocurre, con comentarios y cobertura permanente.

La plataforma ya confirmó el horario oficial para los distintos husos horarios, lo que permitirá a los usuarios conectarse desde cualquier región y vivir la experiencia sin interrupciones.