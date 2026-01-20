'Cielo para dos', temporada 5: lista completa de participantes del reality coreano de Netflix y sus cuentas de Instagram

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ (Single’s Inferno) se estrenó este 20 de enero en Netflix y rápidamente se convirtió en uno de los realities coreanos más comentados del momento. Como es habitual, el programa reúne a un grupo de solteros y solteras en una isla, donde deberán formar conexiones románticas para poder escapar del intenso calor y disfrutar de citas en el paraíso, despertando la curiosidad de los espectadores por conocer quiénes son los nuevos participantes.

En sus primeros episodios, el reality ha sorprendido por las rápidas conexiones entre algunos integrantes, así como por las decisiones que ya comienzan a marcar aciertos y desaciertos en el juego del amor. Mientras algunas parejas logran coincidir desde el inicio, otros participantes quedan sin citas, lo que promete generar tensión y giros inesperados en los siguientes capítulos. A continuación, te presentamos la lista completa de participantes de la temporada 5 de ‘Cielo para dos’, divididos entre mujeres y hombres, junto a sus cuentas de Instagram cuando han sido identificadas.

¿Quiénes son los participantes de la temporada 5 de 'Cielo para dos'? Conoce sus cuentas de Instagram

Park Hee-sun

Fue la primera mujer en llegar a la Isla Infernal. Se define como una persona proactiva y decidida. Desde joven estuvo vinculada al arte y la danza, formando parte de equipos de animadoras durante la secundaria y preparatoria.

Instagram: @heesunrose

Park Hee-sun. Foto: Netflix

Kim Go-eun

Modelo reconocida por haber obtenido el segundo lugar en Miss Corea 2022. Se graduó de la Universidad de Inha y es hija del exfutbolista nacional Kim Hyun-soo. En el pasado fue vinculada sentimentalmente con G-Dragon, rumor que fue desmentido por su agencia.

Instagram: @goxnniee

Kim Go-eun. Foto: Instagram

Ham Ye-jin

Nacida en 1998, es locutora independiente y ha trabajado como MC en distintos eventos. Se describe como tranquila y sincera. En el primer episodio fue elegida por Kim Jae-jin para una cita en el paraíso.

Instagram: @x_jinii__

Ham Ye-jin. Foto: Instagram

Kim Min-gee

Atleta profesional de 29 años. Antes de Single’s Inferno, participó en programas como Goalies (SBS), Survival King: Tribe Wars (TV Chosun) y Knowing Bros.

Instagram: @arb0r_day

Kim Min-gee. Foto: Instagram

Choi Mina Sue

Modelo de 26 años y ganadora de Miss Tierra 2022, siendo la primera coreana en obtener este título. Nació en Australia y ha vivido en varios países. Estudió Comunicación en la Universidad de Illinois y participó en Battle for Tenancy.

Instagram: no identificado.

Choi Mina Sue. Foto: Netflix

Lee Joo-young

Se presenta como una persona alegre y fue descrita en el programa como un “rayo de sol” por su energía positiva.

Instagram: no identificado.

Youn Hyun-jae

Joven atlético y competitivo. Afirma entrenar al máximo y aplicar esa misma energía en cada desafío de la isla. Busca relaciones sinceras con mujeres dulces y auténticas.

Instagram: no identificado.

Youn Hyun-jae. Foto: Netflix

Song Seung-il

Modelo que se define como muy competitivo. Asegura que no se deja influenciar fácilmente, pero cuando se interesa por alguien, va con todo para conseguirlo.

Instagram: @thdtmddlf

Song Seung-il. Foto: Instagram

Shin Hyeon-woo

Destaca por su carisma relajado y confianza. Practica baloncesto y suele ser descrito como “lindo”, especialmente por mujeres mayores.

Instagram: @sh1nhyunwoo

Kim Jae-jin

Uno de los participantes más carismáticos. Nació en 1998 y trabaja como bailarín especializado en danza contemporánea. Fue uno de los más votados por las mujeres en el inicio del programa.

Instagram: @jae________jin

Woo Sung-min

Nacido en 1996, trabaja como óptico. Se muestra seguro de sí mismo y busca relaciones tranquilas y duraderas, basadas en la conversación y la conexión emocional.

Instagram: no identificado.

Woo Sung-min. Foto: Instagram

Lim Su-been

Se describe como un joven activo y maduro. Practica deportes a diario y disfruta de la natación y el béisbol en su tiempo libre.

Instagram: no identificado.

Lee Sung-hun

Reside actualmente en Nueva York. Comenta que suena más simpático en coreano y más directo en inglés. Se define como cariñoso, exitoso y seguro en su ámbito laboral.