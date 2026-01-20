'La reina del flow 3' se puede ver en exclusiva por Netflix y Caracol TV. Foto: Difusión

El fenómeno colombiano 'La reina del flow 3' continúa conquistando a la audiencia global. Tras una espera de casi cinco años, Netflix sorprendió al estrenar por adelantado los primeros 19 episodios de la tercera temporada, antes incluso que Caracol TV, cadena original de la serie.

Este adelanto ha impulsado el éxito internacional de la producción, colocándola entre las más vistas del catálogo de Netflix en países como España y gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, muchos fanáticos se preguntan cuándo se estrenan los nuevos episodios de 'La reina del flow 3', en especial el tan esperado capítulo 20.

'La reina del flow 3' capítulo 20: ¿dónde y cuándo ver el nuevo episodio?

El episodio 20 de 'La reina del flow 3' llegará a Netflix el próximo 9 de febrero de 2026 como parte de un nuevo bloque de contenido. Ese día, la plataforma estrenará 21 capítulos adicionales, disponibles de forma simultánea en España, Latinoamérica y en todos los países donde la serie esté en el catálogo.

Este nuevo lanzamiento refuerza la estrategia de Netflix de adelantarse a la televisión tradicional, ya que en Colombia, Caracol TV apenas comenzó la emisión el 13 de enero de 2026, con un ritmo semanal. Esto ha generado gran expectativa entre los seguidores internacionales que ya devoraron los primeros 19 episodios publicados el 14 de enero.

¿Cuántos capítulos tiene 'La reina del flow 3'?

La tercera temporada de 'La reina del flow' estará compuesta por 64 episodios, según la ficha oficial que aparece en el perfil de la serie dentro de la plataforma de streaming. Esto confirma que aún quedan por estrenar 45 capítulos, divididos en al menos dos bloques adicionales.

Hasta ahora, los lanzamientos en Netflix han sido los siguientes:

Episodios 1 al 19 : estrenados el 14 de enero de 2026

: estrenados el Episodios 20 al 40 : disponibles desde el 9 de febrero de 2026

: disponibles desde el Episodios 41 al 64: aún sin fecha confirmada

Este formato por entregas permite que el público mantenga el interés a largo plazo y especule sobre el desarrollo final de la historia de Yeimy Montoya.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de la tercera temporada?

Netflix confirmó oficialmente que 21 nuevos episodios de 'La reina del flow 3' estarán disponibles desde el 9 de febrero de 2026. Estos capítulos, que comienzan con el capítulo 20, continuarán desarrollando los conflictos centrales de la trama, que ha regresado con giros más oscuros, música urbana y nuevos personajes que buscan desplazar a la protagonista.

El adelanto de la plataforma frente a la emisión tradicional colombiana ha generado entusiasmo, pero también ciertas quejas por parte del público local, que ve cómo el contenido llega primero al exterior.