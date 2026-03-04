Savia Andina regresa a Lima para el Lima Andino Latin Fest este 1 de mayo de 2026, celebrando el Día del Trabajador con su repertorio y artistas peruanos destacados.

Savia Andina, una de las agrupaciones bolivianas más importantes de música andina, regresará a nuestro país para reencontrarse con sus miles de seguidores en una fecha especial. Y es que el grupo sureño llegará a nuestro país para ser parte del Lima Andino Latin Fest, evento que se llevará a cabo en Lima con la finalidad de celebrar a lo grande el Día del Trabajador.

Savia Andina deleitará con lo mejor de su repertorio este viernes 1 de mayo del 2026 en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima, desde las 6 p. m. Además del grupo boliviano, el Lima Andino Latin Fest también reunirá a otros artistas peruanos que han marcado generaciones con huaynos, baladas andinas y fusiones contemporáneas como William Luna, Mac Salvador y Surandino.

Artistas andinos se unen en el Lima Andino Latin Fest



Savia Andina trae su trayectoria histórica desde tierras bolivianas con temas como ‘Porque estás triste’, ‘A los bosques’ y ‘Verbenita’, mientras que William Luna aportará el romanticismo que lo ha convertido en una de las voces más queridas del sur con canciones como ‘Niñachay’, ‘De la nada’ y ‘Linda wawita’.

Mac Salvador y Surandino completan una programación que apuesta por la identidad, la memoria y la fiesta popular. Será una jornada de celebración colectiva, con repertorios que combinan clásicos infaltables y nuevos temas, en un formato de festival que promete varias horas de música en vivo.

Este viernes 1 de mayo del 2026, el Día del Trabajador se celebra con una noche de música andina a lo grande. El Lima Andino Latin Fest reunirá en un mismo escenario a referentes del folclore latino en un encuentro pensado para cantar, bailar y reconectar con nuestras raíces.

El evento busca consolidarse como una de las principales citas de música andina en la capital. Una oportunidad para celebrar el trabajo, la cultura y la música que nos representa. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/43 hasta S/211 en preventa, que culmina el 15 de marzo y/o agotar stock.

