Savia Andina, desde Bolivia, regresa a Lima para celebrar el Día del Trabajo junto a William Luna, Mac Salvador y Surandino

Savia Andina compartirá escenario con William Luna, Mac Salvador y Surandino en el Parque de la Exposición por el Día del Trabajador. Una oportunidad para disfrutar de la música andina en un ambiente festivo.

Savia Andina regresa a Lima para el Lima Andino Latin Fest este 1 de mayo de 2026, celebrando el Día del Trabajador con su repertorio y artistas peruanos destacados.
Savia Andina, una de las agrupaciones bolivianas más importantes de música andina, regresará a nuestro país para reencontrarse con sus miles de seguidores en una fecha especial. Y es que el grupo sureño llegará a nuestro país para ser parte del Lima Andino Latin Fest, evento que se llevará a cabo en Lima con la finalidad de celebrar a lo grande el Día del Trabajador.

Savia Andina deleitará con lo mejor de su repertorio este viernes 1 de mayo del 2026 en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima, desde las 6 p. m. Además del grupo boliviano, el Lima Andino Latin Fest también reunirá a otros artistas peruanos que han marcado generaciones con huaynos, baladas andinas y fusiones contemporáneas como William Luna, Mac Salvador y Surandino. 

Artistas andinos se unen en el Lima Andino Latin Fest

Artistas andinos se unen en el Lima Andino Latin Fest

Savia Andina trae su trayectoria histórica desde tierras bolivianas con temas como ‘Porque estás triste’, ‘A los bosques’ y ‘Verbenita’, mientras que William Luna aportará el romanticismo que lo ha convertido en una de las voces más queridas del sur con canciones como ‘Niñachay’, ‘De la nada’ y ‘Linda wawita’.

Mac Salvador y Surandino completan una programación que apuesta por la identidad, la memoria y la fiesta popular. Será una jornada de celebración colectiva, con repertorios que combinan clásicos infaltables y nuevos temas, en un formato de festival que promete varias horas de música en vivo.

Este viernes 1 de mayo del 2026, el Día del Trabajador se celebra con una noche de música andina a lo grande. El Lima Andino Latin Fest reunirá en un mismo escenario a referentes del folclore latino en un encuentro pensado para cantar, bailar y reconectar con nuestras raíces. 

El evento busca consolidarse como una de las principales citas de música andina en la capital. Una oportunidad para celebrar el trabajo, la cultura y la música que nos representa. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/43 hasta S/211 en preventa, que culmina el 15 de marzo y/o agotar stock.

Conciertos en Perú en marzo 2026: fechas, entradas y artistas que se presentarán

Conciertos en Lima esta semana: fechas, entradas y lugares para ver a Miguel Bosé, Natalia Jiménez y Melendi

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Hombres G en Lima 2026: segunda fecha confirmada, cuándo es y dónde comprar entradas

¡Confirmado! Gorillaz llega a Perú por primera vez: fecha, lugar y preventa de entradas de su concierto en Lima 2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

