Netflix revela a las protagonistas que liderarán la serie ‘Bridgerton’ en las temporadas 5 y 6

'Bridgerton' es considerada una de las series más exitosas en la historia de Netflix. Foto: Netflix.

'Bridgerton' es considerada una de las series más exitosas en la historia de Netflix. Foto: Netflix.

La exitosa serie de época Bridgerton volverá a Netflix con su cuarta temporada, cuyo estreno se realizará en dos partes: los primeros cuatro episodios estarán disponibles desde el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda mitad llegará el 26 de febrero del mismo año.

Mientras crece la expectativa por los nuevos capítulos, la showrunner Jess Brownell adelantó información clave sobre el futuro de la producción. Aunque no se refirió directamente a la cuarta entrega, confirmó quiénes liderarán las próximas temporadas y qué historias se desarrollarán en las ediciones 5 y 6 de Bridgerton: serán Eloise y Francesca.

Netflix anuncia quienes serán las protagonistas de Bridgerton 5 y 6

Durante la premiere de ‘Bridgerton 4’, realizada el 14 de enero de 2026 en el Palais Brongniart de París, la showrunner de la serie de Netflix, Jess Brownell, adelantó información clave sobre los protagonistas de las temporadas 5 y 6 del drama ambientado en la Inglaterra de la Regencia, a inicios del siglo XIX, en el seno de la alta sociedad londinense.

En declaraciones a Deadline en la alfombra roja, Brownell dejó una pista visual sobre el futuro de la historia. “Los dos personajes con las iniciales en mis pañuelos tendrán temporadas en la quinta o sexta temporada. ¿En qué orden? No lo sé”, afirmó.

Al observar su atuendo, se pudo notar que la showrunner llevaba dos pañuelos de bolsillo blancos bordados con las iniciales ‘E’ y ‘F’. Este detalle apunta a que las temporadas 5 y 6 de ‘Bridgerton’ se centrarán en Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie, y Francesca Bridgerton, a cargo de Hannah Dodd, aunque aún no se ha confirmado en qué orden se desarrollará la historia de cada personaje. Esta incógnita podría resolverse una vez concluida la cuarta temporada.

¿De qué trató cada temporada de ‘Bridgerton’?

La serie ‘Bridgerton’ se caracteriza por desarrollar, en cada temporada, la historia de amor de uno de los hermanos de la familia Bridgerton. A lo largo de sus entregas, el drama romántico ha puesto el foco en distintos protagonistas y sus respectivos vínculos sentimentales: