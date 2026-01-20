HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'La reina del flow 3' reparto: ¿quiénes son los nuevos personajes de la tercera temporada de la serie colombiana?

El fenómeno colombiano regresa con nuevos rostros en su tercera temporada. Conoce a los personajes que se suman a la historia de Yeimy Montoya en 'La reina del flow 3', disponible en Caracol TV y Netflix.

'La reina del flow 3' es una de las series más vistas de Netflix. Foto: Captura Caracol TV
'La reina del flow 3' marca el regreso de una de las producciones más exitosas de Colombia, que ha logrado posicionarse nuevamente entrelas series más vistas de Netflix tras su estreno. Esta nueva temporada comienza con un giro dramático: el atentado contra Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y su misteriosa desaparición en medio de la selva colombiana, lo que desencadena una serie de eventos que ponen en jaque a los protagonistas.

Mientras Charly Flow (Carlos Torres) y Erick (Juan Manuel Restrepo) se lanzan en una búsqueda desesperada, varios nuevos personajes de La reina del flow entran en escena para redefinir alianzas, despertar pasiones y alimentar conflictos que mantendrán al público enganchado. La incorporación de jóvenes talentos y figuras emergentes le da un nuevo aire a esta historia de música, traición y venganza.

¿Quiénes son los nuevos personajes de La reina del flow 3?

La tercera entrega no solo trae de regreso a figuras conocidas como Juan Manuel Restrepo, Adriana Arango y Mariana Garzón, sino que presenta a una nueva generación de protagonistas con historias propias, aspiraciones artísticas y dilemas emocionales. Estos son los nombres que se suman al reparto de La reina del flow 3:

1. Sky – Alisson Joan

Su nombre real es Yara Giraldo, pero se hace llamar Sky por su amor al cielo. Es una joven con gran talento musical que se hace cargo del taller mecánico familiar luego del encarcelamiento de su padre. Mientras cuida de su madre enferma y protege a su hermana, sueña con triunfar como artista. Vive una relación sentimental con Rusvel, motivada más por gratitud que por amor. No obstante, una visita inesperada la impulsa a retomar su vocación artística, lo que la lleva a convertirse en una figura prometedora en la escena urbana. Su ascenso es tal que muchos la ven como posible sucesora de Yeimy.

Fuente: Caracol TV

2. Jerónimo Vallejo – Manolo Alzamora

Es un ingeniero de sistemas atractivo, exitoso y profundamente inconforme con la rutina. Comparte todo con su esposa Genoveva, incluso su fascinación por el productor Mike Rivera. Jerónimo detesta a los Reyes del Flow por considerarlos productos del consumo masivo, lo que lo ubica en una posición antagónica frente a los protagonistas.

Fuente: Caracol TV

3. Genoveva Vallejo – Rami Herrera

Descrita como brillante, privilegiada y peligrosa, Genoveva es experta en programación y aliada incondicional de Jerónimo. Se conocieron en el MIT y su vínculo emocional la lleva a involucrarse en los planes oscuros de Mike Rivera. Pero cuando todo se desmorona, su motivación principal se transforma en una sed de venganza.

Fuente: Caracol TV

4. Rusvel Perlaza – Eduardo Pérez

Carismático, coqueto, pero también controlador y ambicioso. Tuvo un futuro en el fútbol, pero eligió un camino turbio. Está en una relación con Sky, aunque su fidelidad es cuestionable, especialmente por sus coqueteos con la hermana de su novia. A medida que Sky brilla, Rusvel revela un lado obsesivo y oscuro.

Fuente: Caracol TV

Otros nuevos personajes que aparecen en esta entrega son:

  • Brenda Piedrahita – Juana Arboleda
  • Fredy Giraldo – Mauricio Cújar
  • Soraya Giraldo – Michell Orozco

'La reina del flow 3' disponible en Netflix y Caracol TV

La tercera temporada de la serie debutó oficialmente el martes 13 de enero de 2026 por Caracol TV, donde se emite de lunes a viernes en horario estelar. Por su parte, Netflix lanzó los primeros 19 episodios al día siguiente, el miércoles 14 de enero, permitiendo a la audiencia internacional sumarse al fenómeno colombiano sin esperar más.

Con esta nueva entrega, 'La reina del flow 3' consolida su lugar como una de las series más vistas y comentadas del momento, manteniendo el equilibrio entre acción, romance, música y suspenso, al tiempo que presenta nuevas caras con historias que prometen marcar el rumbo de la narrativa.

