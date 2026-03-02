'Young Sherlock' reparto: ¿quién es quién en la serie furor de Amazon Prime?

'Young Sherlockq es una de las series más esperadas por el público de Amazon Prime. Foto: Captura Youtube

'Young Sherlockq es una de las series más esperadas por el público de Amazon Prime. Foto: Captura Youtube

‘Young Sherlock’ llega a Amazon Prime Video el miércoles 4 de marzo de 2026 para mostrar los años de formación de Sherlock Holmes, antes del investigador asociado a las historias de Arthur Conan Doyle. La dirección recae en Guy Ritchie y el reparto de 'Young Sherlock' combina nombres conocidos. Basada en las novelas de Andrew Lane, la serie apuesta por un misterio de época como punto de partida.

Ambientada en la Oxford de la década de 1870, la ficción presenta a un Sherlock de 19 años, todavía indisciplinado, enfrentado a su primer caso de asesinato. La pesquisa pone en jaque su libertad y lo impulsa a seguir una conspiración que lo empuja más allá de Inglaterra.

Reparto principal de 'Young Sherlock', serie de Amazon Prime

Hero Fiennes Tiffin

Encarna a Sherlock Holmes, el protagonista. El actor es conocido por la saga 'After'.

Zine Tseng

Será la princesa Gulun Shou’an: princesa china, erudita y experta en artes marciales.

Dónal Finn

Interpreta a James Moriarty: futuro némesis del detective, aquí en una relación temprana con química particular.

Colin Firth

Actuará como Sir Bucephalus Hodge: figura influyente en el entorno académico y social de Oxford.

Más actores de 'Young Sherlock'

Joseph Fiennes como Silas Holmes, padre de Sherlock y Mycroft

Natascha McElhone como Cordelia Holmes, madre de Sherlock y Mycroft

Max Irons como Mycroft Holmes, hermano mayor de Sherlock

Numan Acar como Esad

Ravi Aujla como Kishmore Malik

Holly Cattle como Edie

Simon Delaney como el detective Fitget

Adam James como el Dr. Charles Maltby

Rachel Shelley como la Sra. Anna Tilcott

Ian Midlane como el profesor Ambrose Roberts

Fecha de estreno y dónde ver ‘Young Sherlock’ en Amazon Prime Video

‘Young Sherlock’ se estrena el miércoles 4 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video, fecha marcada para el lanzamiento de la nueva serie de época dirigida por Guy Ritchie. La producción adapta las novelas de Andrew Lane y sitúa la acción en la Oxford de la década de 1870, con un Sherlock Holmes de 19 años en plena etapa de formación.

El debut en la plataforma de streaming coincide con el interés por revisitar personajes clásicos desde nuevas perspectivas, y el reparto de ‘Young Sherlock’ suma rostros reconocidos encabezados por Hero Fiennes Tiffin como el joven detective. La trama arranca con un caso de asesinato que pone en riesgo su libertad y lo empuja a seguir una conspiración que lo llevará fuera de Inglaterra.