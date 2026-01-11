'Mi ídolo' capítulos 7 y 8 estreno: a qué hora salen y dónde ver el k-drama en español latino

El k-drama ‘Mi ídolo’ se acerca a su tramo más decisivo y esta semana lanza los capítulos 7 y 8, aumentando la expectativa entre los fanáticos que siguen de cerca la intensa historia entre la abogada Maeng Se Na y el idol Do Ra Ik. La serie, que cuenta con 12 episodios, ha logrado conmover e ilusionar a la audiencia con una trama cargada de misterio, drama y romance, y ahora promete un giro clave que podría cambiar el rumbo de la investigación.

En el avance de los próximos episodios, Maeng Se Na y Do Ra Ik reciben una noticia que transformaría toda la investigación que se tiene hasta el momento, ya que se menciona que Choi Jae Hee, integrante del grupo Gold Boys, fue encontrado en el hospital. Este hecho genera nuevas dudas y abre una línea inesperada en el caso que busca limpiar el nombre de Ra Ik, acusado del asesinato de Kang Woo Seong, su compañero de grupo y único amigo.

¿A qué hora salen los capítulos 7 y 8 de 'Mi ídolo'?

Los capítulos 7 y 8 de ‘Mi ídolo’ se estrenan el lunes 12 y martes 13 de enero. En Corea del Sur, la emisión original se realiza por el canal ENA a las 10:00 p. m. (KST), como es habitual en la programación de los lunes y martes.

Capítulos 7 y 8 de 'Mi ídolo' en Netflix Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del lunes 12 y martes 13 de enero

Capítulos 7 y 8 de 'Mi ídolo' en Netflix México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. del lunes 12 y martes 13 de enero

Capítulos 7 y 8 de 'Mi ídolo' en Netflix Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del lunes 12 y martes 13 de enero

Capítulos 7 y 8 de 'Mi ídolo' en Netflix España: 3.00 p. m. del lunes 12 y martes 13 de enero

Capítulos 7 y 8 de 'Mi ídolo' en Netflix Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del lunes 12 y martes 13 de enero

Capítulos 7 y 8 de 'Mi ídolo' en Netflix Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del lunes 12 y martes 13 de enero

¿Dónde ver los capítulos de 'Mi ídolo' en español latino?

‘Mi ídolo’ está disponible en Netflix con doblaje al español latino para toda la región. La plataforma de streaming estrena los nuevos capítulos del k-drama el mismo día que en Corea del Sur, facilitando que la audiencia latinoamericana siga la historia en tiempo real.

Además del doblaje, Netflix ofrece la opción de audio original en coreano con subtítulos, lo que permite elegir la experiencia de visualización preferida. Para acceder a la serie es necesario contar con una suscripción activa, cuyos planes en Perú parten desde S/ 28.90 al mes.