Conoce los detalles de “La infiltrada, Srta. Hong”, que se transmite en Netflix. | Foto composición LR / Google/Netflix

Netflix amplía su oferta de series coreanas con 'La infiltrada, Srta. Hong', una producción que apuesta por una historia ligera, dinámica y con fuerte identidad noventera. La ficción llegó al catálogo con estreno semanal y rápidamente llamó la atención de quienes buscan una trama entretenida, sin excesos dramáticos.

La serie, conocida internacionalmente como 'Undercover Miss Hong', mezcla comedia, romance y un toque de misterio dentro de un contexto laboral poco convencional. Su ambientación retro, marcada por la música, la estética y los códigos sociales de los años 90, se convierte en uno de sus principales atractivos.

¿De qué trata 'La infiltrada, Srta. Hong'?

La historia gira en torno a Hong Geum-bo, una experimentada inspectora financiera que recibe una misión especial: infiltrarse en una empresa sospechada de irregularidades económicas. Para cumplir su objetivo, debe asumir una identidad falsa y fingir ser una joven trabajadora administrativa recién contratada.

El plan, sin embargo, se complica cuando el ambiente laboral resulta más impredecible de lo esperado. Entre situaciones absurdas, relaciones inesperadas y vínculos que traspasan lo profesional, la protagonista comienza a cuestionar los límites entre su trabajo y su vida personal.

Cuántos capítulos tiene 'La infiltrada, Srta. Hong' en Netflix

La primera temporada de 'La infiltrada, Srta. Hong' está compuesta por 16 episodios. La producción cuenta con So Jae-hyeon y Kim Min-jeong como productores ejecutivos, quienes apuestan por un relato ágil que prioriza el desarrollo de personajes.

Cada capítulo mantiene una duración moderada y se estrena de manera escalonada, lo que permite seguir la evolución de la historia sin perder el interés semana a semana.

Fecha de estreno de cada episodio de 'La infiltrada, Srta. Hong'

Netflix lanzó la serie con emisión doble semanal. Este es el calendario completo de estrenos:

Episodio 1: 17 de enero de 2026 (ya disponible)

Episodio 2: 18 de enero de 2026

Episodio 3: 24 de enero de 2026

Episodio 4: 25 de enero de 2026

Episodio 5: 31 de enero de 2026

Episodio 6: 1 de febrero de 2026

Episodio 7: 7 de febrero de 2026

Episodio 8: 8 de febrero de 2026

Episodio 9: 14 de febrero de 2026

Episodio 10: 15 de febrero de 2026

Episodio 11: 21 de febrero de 2026

Episodio 12: 22 de febrero de 2026

Episodio 13: 28 de febrero de 2026

Episodio 14: 1 de marzo de 2026

Episodio 15: 7 de marzo de 2026

Episodio 16: 8 de marzo de 2026

El episodio final marcará el cierre de la primera temporada el 8 de marzo de 2026.

Horario de estreno de 'La infiltrada, Srta. Hong' en Netflix

Cada capítulo se habilita en la plataforma según el siguiente horario internacional:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a. m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5:00 a. m.

España: 9:00 a. m.

Por qué 'La infiltrada, Srta. Hong' destaca entre los estrenos coreanos

A diferencia de otros dramas centrados en el crimen o el suspenso puro, esta producción prioriza la comedia de situaciones y la construcción de vínculos humanos. El misterio funciona como motor narrativo, pero no eclipsa el tono ligero que define la serie.

Gracias a su enfoque nostálgico y su ritmo accesible, 'La infiltrada, Srta. Hong' se perfila como una opción ideal para quienes buscan un K-drama diferente, sin perder el encanto clásico del género.