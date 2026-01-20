HOYSuscripcion LR Focus

Guía de episodios de 'La infiltrada, Srta. Hong': fecha y hora de estreno de todos los capítulos en Netflix

La nueva comedia romántica surcoreana de Netflix combina humor, misterio y nostalgia noventera con emisión semanal. Conoce cuántos episodios tiene y cuándo se estrena cada uno.

Conoce los detalles de “La infiltrada, Srta. Hong”, que se transmite en Netflix.
Conoce los detalles de “La infiltrada, Srta. Hong”, que se transmite en Netflix. | Foto composición LR / Google/Netflix

Netflix amplía su oferta de series coreanas con 'La infiltrada, Srta. Hong', una producción que apuesta por una historia ligera, dinámica y con fuerte identidad noventera. La ficción llegó al catálogo con estreno semanal y rápidamente llamó la atención de quienes buscan una trama entretenida, sin excesos dramáticos.

La serie, conocida internacionalmente como 'Undercover Miss Hong', mezcla comedia, romance y un toque de misterio dentro de un contexto laboral poco convencional. Su ambientación retro, marcada por la música, la estética y los códigos sociales de los años 90, se convierte en uno de sus principales atractivos.

¿De qué trata 'La infiltrada, Srta. Hong'?

La historia gira en torno a Hong Geum-bo, una experimentada inspectora financiera que recibe una misión especial: infiltrarse en una empresa sospechada de irregularidades económicas. Para cumplir su objetivo, debe asumir una identidad falsa y fingir ser una joven trabajadora administrativa recién contratada.

El plan, sin embargo, se complica cuando el ambiente laboral resulta más impredecible de lo esperado. Entre situaciones absurdas, relaciones inesperadas y vínculos que traspasan lo profesional, la protagonista comienza a cuestionar los límites entre su trabajo y su vida personal.

Cuántos capítulos tiene 'La infiltrada, Srta. Hong' en Netflix

La primera temporada de 'La infiltrada, Srta. Hong' está compuesta por 16 episodios. La producción cuenta con So Jae-hyeon y Kim Min-jeong como productores ejecutivos, quienes apuestan por un relato ágil que prioriza el desarrollo de personajes.

Cada capítulo mantiene una duración moderada y se estrena de manera escalonada, lo que permite seguir la evolución de la historia sin perder el interés semana a semana.

Fecha de estreno de cada episodio de 'La infiltrada, Srta. Hong'

Netflix lanzó la serie con emisión doble semanal. Este es el calendario completo de estrenos:

  • Episodio 1: 17 de enero de 2026 (ya disponible)
  • Episodio 2: 18 de enero de 2026
  • Episodio 3: 24 de enero de 2026
  • Episodio 4: 25 de enero de 2026
  • Episodio 5: 31 de enero de 2026
  • Episodio 6: 1 de febrero de 2026
  • Episodio 7: 7 de febrero de 2026
  • Episodio 8: 8 de febrero de 2026
  • Episodio 9: 14 de febrero de 2026
  • Episodio 10: 15 de febrero de 2026
  • Episodio 11: 21 de febrero de 2026
  • Episodio 12: 22 de febrero de 2026
  • Episodio 13: 28 de febrero de 2026
  • Episodio 14: 1 de marzo de 2026
  • Episodio 15: 7 de marzo de 2026
  • Episodio 16: 8 de marzo de 2026

El episodio final marcará el cierre de la primera temporada el 8 de marzo de 2026.

Horario de estreno de 'La infiltrada, Srta. Hong' en Netflix

Cada capítulo se habilita en la plataforma según el siguiente horario internacional:

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a. m.
  • Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5:00 a. m.
  • España: 9:00 a. m.

Por qué 'La infiltrada, Srta. Hong' destaca entre los estrenos coreanos

A diferencia de otros dramas centrados en el crimen o el suspenso puro, esta producción prioriza la comedia de situaciones y la construcción de vínculos humanos. El misterio funciona como motor narrativo, pero no eclipsa el tono ligero que define la serie.

Gracias a su enfoque nostálgico y su ritmo accesible, 'La infiltrada, Srta. Hong' se perfila como una opción ideal para quienes buscan un K-drama diferente, sin perder el encanto clásico del género.

