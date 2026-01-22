HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

El posible regreso de la serie mexicana 'Rebelde' genera emoción entre los seguidores. Conoce todos los detalles en esta nota.

Rebelde vuelve a Netflix y Anahí y Poncho causan revuelo en redes.
Rebelde vuelve a Netflix y Anahí y Poncho causan revuelo en redes. | Composición LR / Google

Desde su estreno en 2004, Rebelde se convirtió en un fenómeno juvenil que marcó a toda una generación. La historia ambientada en el Elite Way School conquistó millones de seguidores, no solo por su narrativa, sino también por el surgimiento de la banda RBD, que trascendió la pantalla y llenó estadios.

Ahora, en 2026, la serie original regresaría a Netflix en varios países, según la prensa ecuatoriana y brasileña, ofreciendo la posibilidad de revivir las tramas de amor, conflictos y aspiraciones adolescentes que consolidaron su legado cultural.

PUEDES VER: Actor de 'Rebelde' arremete contra agrupación por ignorar países hispanohablantes

lr.pe

¿Cuándo regresaría 'Rebelde' a Netflix?

La telenovela estaría disponible en la plataforma a partir del 7 de febrero, según confirmaron medios especializados. La reposición permitirá a los fans nostálgicos y a nuevas generaciones disfrutar de todas las temporadas originales.

Con esta estrategia, Netflix buscaría reforzar su catálogo de contenidos clásicos con alto valor emocional, mientras explota el impacto digital que la serie ha demostrado mantener tras más de una década.

Anahí y Alfonso Herrera sorprenden con video en redes

Recientemente, ambos artistas compartieron un clip en Instagram que cautivó a millones. En la pieza aparecen de espaldas y, tras unos segundos, se giran para mirarse, evocando la icónica secuencia de apertura televisiva de la serie.

El video alcanzó más de 11 millones de reproducciones hasta el cierre de esta nota y solo incluye el texto “MyM”, en referencia a Mía Colucci y Miguel Arango, la pareja central de la ficción. Los seguidores de este dúo se identifican como “Ponny”, reafirmando su entusiasmo por el reencuentro.

PUEDES VER: ¿Anahí de RBD tiene una hermana peruana?: esta es la verdad sobre la familia de la cantante

lr.pe

El fenómeno RBD y la influencia cultural de Rebelde

Rebelde no solo destacó por la historia de los estudiantes del Elite Way School, sino que también impulsó a RBD, que se consolidó como una de las bandas pop más exitosas de habla hispana en los años 2000. Los conciertos masivos y la venta de discos demostraron la magnitud del fenómeno.

Se presume que la publicación de Anahí y Poncho en redes forma parte de una campaña promocional vinculada al esperado regreso de Rebelde al catálogo de Netflix.

