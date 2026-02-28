Todos los estrenos de Netflix en marzo Foto: Composición LR | Netflix

Un nuevo mes y un nuevo catálogo llega a Netflix con una oferta diversa que combina producciones originales, continuaciones esperadas y nuevas apuestas en distintos géneros. Entre los títulos más resaltantes figura la segunda temporada de 'One piece', la cuarta temporada de 'La primera vez' además de producciones como 'Vladimir' y 'Harry Hole'. En el séptimo arte, uno de los estrenos más destacados está 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', que amplía el universo protagonizado por Cillian Murphy.

Estrenos de series en Netflix: del 4 al 26 de marzo

Terapia para dos

Estreno: 4 de marzo

En este reality, siete parejas salen de su zona de confort y se sientan en el sofá de una terapeuta con el fin de abordar y resolver los conflictos de su relación.

Vladimir

Estreno: 5 de marzo

Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera. La serie de fantasía y thriller psicológico es protagonizada por Rachel Weisz.

Una amistad, un asesinato

Estreno: 5 de marzo

En este documental, tres amigos rememoran una serie de crímenes que cambiaron sus vidas y perturbaron la calma de una zona rural de Dinamarca.

Hola, clase

Estreno: 6 de marzo

Un profesor de física está decidido a hacer que la educación de calidad sea accesible para todos los estudiantes a través de clases en línea. Inspirada en una historia real.

Los dinosaurios

Estreno: 6 de marzo

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

El asesino de TikTok

Estreno: 6 de marzo

Este documental relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en España, que se produjo tras conocer a un popular creador de TikTok.

Un novio por suscripción

Estreno: 6 de marzo

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance.

La luz que aún nos guía

Estreno: 6 de marzo

Luego de una década de distanciamiento tras su amor adolescente, una pareja se reencuentra y enfrenta su propio dolor y crecimiento, así como nuevos desafíos.

Sesame Street: Plaza Sésamo

Estreno: 9 de marzo

¡El sol ya está brillando! Esta nueva versión de la serie 'Sesame Street' llega con los personajes que amas, tus segmentos favoritos y nuevas maneras de jugar.

One piece temporada dos

Estreno: 10 de marzo

Acompañado de su ecléctica tripulación, el joven pirata Monkey D. Luffy emprende un viaje en busca de un tesoro legendario en esta adaptación del popular manga.

La edad del amor

Estreno: 11 de marzo

En este reality de citas, la edad no es un factor cuando se trata de encontrar a tu alma gemela. ¿Pero es verdad que al amor no le importan los años?

El amor es ciego: El reencuentro

Estreno: 11 de marzo

Después de las bodas, los participantes de la edición de Ohio de «El amor es ciego» se reúnen para hablar de sus relaciones y destapar toda la verdad.

Un lugar para soñar

Estreno: 12 de marzo

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

El amor es ciego: Suecia

Estreno: 12 de marzo

El famoso experimento de parejas llega a Suecia, donde solteros buscan el amor y comprometerse en matrimonio... sin haberse visto antes.

Seducción fatal

Estreno: 13 de marzo

Una profesora casada queda envuelta en un apasionado romance con un joven que le abre un camino de tragedia y traición que involucra a sus seres más cercanos.

Esa noche

Estreno: 13 de marzo

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo.

Dinastía: Los Murdoch

Estreno: 13 de marzo

Esta apasionante serie documental retrata la batalla encarnizada de los hijos de Rupert Murdoch por el control del imperio mediático de su padre.

La primera vez cuarta temporada

Estreno: 18 de marzo

Una misteriosa muchacha llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta, rompiendo estereotipos, reglas… y uno que otro corazón.

Emergencia radiactiva

Estreno: 18 de marzo

Esta serie inspirada en hechos reales sigue la desesperada lucha de médicos y físicos por contener un desastre radiológico y salvar miles de vidas.

Furias

Estreno: 18 de marzo

Una chica cae en la red de la Furia: la encargada de mantener la paz en el inframundo criminal de París y dueña de todos sus secretos más oscuros.

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure

Estreno: 19 de marzo

Estados Unidos, 1890. Johnny Joestar, un legendario exjinete que ha quedado paralítico, sigue al bandido Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a lo largo y ancho del continente.

Academia Unicornio: Secretos por descubrir

Estreno: 19 de marzo

Sophia y sus amigos se embarcan en una brillante travesía para descubrir los misterios de la Isla Unicornio y desterrar a Grimoria (y a Ravenzella) para siempre.

BTS: El comeback en vivo | ARIRANG

Estreno: 21 de marzo

BTS está de vuelta. El icónico grupo regresa al escenario, donde interpretarán en vivo sus nuevas canciones y sus legendarios éxitos.

Inside

Estreno: 23 de marzo

En este reality de los Sidemen, los exitosos YouTubers británicos, creadores de contenido asumen varios desafíos para ganar un jugoso premio en efectivo.

Ni listos ni preparados: Texas

Estreno: 24 de marzo

Sin planes, solo dejarse llevar. Cuando dos mejores amigos y su equipo viajan a Texas para vivir una aventura improvisada, nadie sabe qué pasará a continuación.

Aprendiendo a vivir

Estreno: 25 de marzo

Luego de que un escandaloso mural expusiera los romances secretos de sus compañeros de escuela, su cocreadora, Amerie, queda aislada y debe afrontar las caóticas consecuencias.

Homicidio

Estreno: 25 de marzo

Detectives y fiscales revisan sus casos de asesinato más difíciles en esta escalofriante serie documental sobre crímenes reales del creador de 'La ley y el orden'.

Harry Hole

Estreno: 26 de marzo

Cuando una serie de asesinatos rituales acecha Oslo, un detective debe lidiar con patrones enigmáticos, corrupción y sus propios demonios para encontrar al asesino.

Algo terrible está a punto de suceder

Estreno: 26 de marzo

Una novia tiene la sensación de que algo horrible ocurrirá en su boda, y cuanto más se acerca al altar, peor se pone.

Películas de estreno en Netflix: del 4 al 31 de marzo

Flow callejero 3

Estreno: 4 de marzo

Los hermanos Traoré, en duelo y frente a las consecuencias de sus actos, tienen una última oportunidad para forjarse un nuevo camino en la entrega final de la trilogía.

Parque Lezama

Estreno: 6 de marzo

Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón.

Máquina de guerra

Estreno: 6 de marzo

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Louis Theroux: Dentro de la machosfera

Estreno: 11 de marzo

Sin restricciones y con un acceso extraordinario, el aclamado documentalista investiga una creciente red ultramasculina y a sus controvertidos influencers.

Un destino en Corea

Estreno: 12 de marzo

Una mujer de un pueblito en Tamil Nadu, India, se muda a Corea del Sur, su país soñado, pero encontrar su lugar en esas nuevas tierras no le resulta tan fácil.

Détox de plásticos

Estreno: 16 de marzo

Este iluminador documental sigue a seis parejas hasta ahora infértiles sin causa aparente que reducen su exposición a los microplásticos con la esperanza de poder concebir.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Estreno: 20 de marzo

Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país.

La línea roja

Estreno: 26 de marzo

Tres mujeres caen víctimas de una descomunal estafa telefónica. Para vengarse, se enfrentarán a los criminales que les robaron el dinero y la dignidad.

Aún es de noche en Caracas

Estreno: 27 de marzo

Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir al colapso de Venezuela bajo una nueva y frágil identidad, pero el dolor y la violencia política la rodean.

53 domingos

Estreno: 27 de marzo

Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.

Al descubierto: La muerte y la vida de Lamar Odom

Estreno: 31 de marzo

Este documental sobre Lamar Odom recorre su vida, desde su ascenso en la NBA y su matrimonio con Khloé Kardashian hasta la sobredosis en un burdel que casi acaba con su vida.

Especiales en vivo de estreno en Netflix: del 1 al 31 de marzo

Los Premios del Actor presentados por SAG‑AFTRA

Estreno: 1 de marzo

Kristen Bell presenta la 32.ª edición de los Premios del Actor en Los Ángeles, donde las estrellas del cine y la TV iluminan el escenario. Evento en vivo en inglés.

Bruce Bruce: No estoy jugando

Estreno: 3 de marzo

Atrapado entre las raíces clásicas y las normas modernas, Bruce Bruce bromea con la familia, la fama y la verdadera definición de los preliminares en su especial debut en Netflix.

Derrick Stroup: Nostálgico

Estreno: 10 de marzo

Derrick Stroup lo lanza de vuelta a los años 90 con un nostálgico conjunto sobre los rituales de la infancia, la vida previa a internet y por qué los cigarrillos deberían volver a su lugar.

Mark Normand: Ninguno muy contento

Estreno: 17 de marzo

Mark Normand convierte la vida matrimonial, la paternidad y temas candentes en chistes rápidos en este ingenioso caos donde nada está fuera de límites.

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel

Estreno: 20 de marzo

Este íntimo documental explora los años de formación de los Red Hot Chili Peppers y la gran influencia que tuvo uno de los miembros originales de la banda, Hillel Slovak.

Jeff Ross: Toma un plátano para el viaje

Estreno: 24 de marzo

En su debut en Broadway, el legendario humorista Jeff Ross se convierte en el protagonista absoluto con un especial tan divertido como conmovedor.

BTS: El regreso

Estreno: 27 de marzo

¡Están de vuelta! BTS se reúne en Los Ángeles para grabar su álbum 'ARIRANG'. Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era.

Aaron Chen: Jardín Divertido

Estreno: 31 de marzo

El comediante australiano Aaron Chen, conocido por su estilo observacional y deadpan, estrena su más reciente material, incluyendo reflexiones sobre su vida en Nueva York y su matrimonio.