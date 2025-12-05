¿Quién es Clara Vegas, la flamante Miss Venezuela 2025, y por qué generó polémica su elección?

Clara Vegas se convirtió en la nueva Miss Venezuela 2025 tras coronarse el jueves 4 de diciembre. La joven modelo, que compitió por el estado Miranda, recibió la corona de Stephany Abali, destacada segunda finalista del Miss Universo 2025, y venció a más de 20 candidatas y ganó la ronda final frente a María Evangelista Alayón, representante de Amazonas.

La nueva Miss Venezuela, de 23 años, repitió la hazaña de su madre, Andreína Goetz, quien también fue reina en 1990. Su triunfo despertó la curiosidad del público sobre su historia, su preparación internacional y la coincidencia familiar que muchos consideran un hecho inusual dentro del certamen.

¿Quién es Clara Vegas, la nueva Miss Venezuela que representará al país en el Miss Universo?

Clara Vegas Goetz nació el 23 de enero de 2002. Es hija de Nicolás Vegas Chumaceiro y tiene cuatro hermanos. Estudió actuación y artes escénicas, y vivió durante varios años en Los Ángeles (Estados Unidos), donde asistió a la Universidad del Sur de California. Posteriormente, se mudó al Reino Unido para continuar entrenándose en teatro en un conservatorio.

La modelo mide 1.85 m y destaca por su presencia escénica, elegancia y fluidez en el idioma inglés, habilidades que demostró durante la ronda de preguntas al impactar al jurado con un discurso completamente en este idioma. Además, cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, quienes la respaldaron durante todo el proceso rumbo a la corona.

Clara Vegas repite la corona que ganó su madre en 1990

Uno de los aspectos que más comentarios generó tras el certamen fue que Clara Vegas repitió el triunfo que su madre, Andreína Goetz, obtuvo en 1990 como Miss Venezuela.

La modelo también expresó su orgullo por representar a Venezuela: “Lo que más me enorgullece de ser venezolana es la gente. El venezolano es acogedor… Me siento muy a gusto de estar aquí y recibir tanta amabilidad de mi gente querida”, según el perfil oficial del certamen de belleza.