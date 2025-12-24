Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, es rescatado por excompañero de elenco tras ser visto en situación de calle

Tylor Chase vive en situación de calle tras ser estrella de la serie 'Manuel de supervivencia escolar de Ned'. Foto: Composición LR/Instagram.

Tylor Chase vive en situación de calle tras ser estrella de la serie 'Manuel de supervivencia escolar de Ned'. Foto: Composición LR/Instagram.

Tylor Chase, exestrella juvenil de Nickelodeon y recordado por formar parte de la serie ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ entre 2004 y 2007, se convirtió en tendencia en los últimos días tras ser visto en situación de calle a sus 36 años.

Luego de que se hagan virales las imágenes en las que se le veía en un estado deplorable, deambulando sin rumbo por las calles de Estados Unidos, su excompañero de elenco, Daniel Curtis Lee, lo rescató de manera momentánea, facilitándole alojamiento en un hotel y brindándole alimentos.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

Tylor Chase se reencuentra con Daniel Curtis Lee y lo ayuda tras quedarse sin hogar

A través de una publicación en Instagram, se mostró el reencuentro entre Tylor Chase y Daniel Curtis Lee, quienes formaron parte del ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, exitosa serie de la cadena Nickelodeon.

En las imágenes se observa a Lee ayudando a Chase a alojarse de manera temporal en una habitación de hotel, además de brindarle una pizza. Posteriormente, ambos se dan un cálido abrazo recordado los momentos vividos durante las grabaciones de la producción juvenil.

Daniel Curtis Lee, de 34 años y quien dio vida a Simon 'Cookie' Nelson-Cook, explicó que pudo comunicarse con Tylor Chase tras varios intentos, con el objetivo de rescatarlo de las calles. Asimismo, reveló que la exestrella infantil pudo conversar con su padre por teléfono.

"Lo único que realmente podemos darle a la gente es amor y algo de tiempo, y me alegra que haya podido tener esa conexión con su papá", contó Lee, quien agregó que juntos realizaron una pequeña oración.

PUEDES VER: Drake Bell revela que su relación con Josh Peck se vio afectada por el escándalo de abuso en Nickelodeon

Madre de Tylor Chase le pidió a Daniel Curtis Lee a que no le dé dinero a su hijo

En otra parte del video, Daniel Curtis Lee contó que logró comunicarse con la madre de Tylor Chase, quien le pidió que no le entregara dinero al exactor, ya que “podría ser peligroso”. Ante esta solicitud, Lee decidió respetar su pedido.

"De verdad creo que podemos ayudar a Tylor a ponerse de pie nuevamente, y con la temporada navideña lo siento muy presente. Lo tengo en el corazón y en la mente", detalló.