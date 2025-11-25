HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Michelle Soifer pide a Dua Lipa cantar ‘Bombón Asesino’ en su concierto en Perú: “Todos la saben”

La cantante nacional sorprendió al expresar en televisión su deseo de que Dua Lipa interprete su tema más conocido durante su show en el Estadio San Marcos.

Dua Lipa se presentará por primera vez en Perú este martes 25 de noviembre. Foto: composiciónLR/Instagram/Latina
Dua Lipa se presentará por primera vez en Perú este martes 25 de noviembre. Foto: composiciónLR/Instagram/Latina

La llegada de Dua Lipa a Perú ha causado un verdadero fenómeno entre sus fanáticos, quienes la han recibido con entusiasmo y expectativas de alto nivel. La artista británica aterrizó en Lima como parte de su Radical Optimism Tour, y se alista para brindar su primer concierto en territorio peruano este martes 25 en el Estadio San Marcos.

En medio del furor previo al show, se ha sumado una voz conocida del espectáculo local: Michelle Soifer, quien expresó públicamente su ilusión de que la estrella internacional cante ‘Bombón Asesino’, tema que marcó su carrera musical. Esta propuesta, que surgió en televisión nacional, se ha viralizado entre los usuarios de redes sociales, que también han hecho eco del pedido.

¿Qué le dijo Michelle Soifer a Dua Lipa previo a su concierto en Perú?

Durante la emisión del 24 de noviembre del programa 'Latina Espectáculos', la cantante y conductora Michelle Soifer compartió en vivo su deseo de que Dua Lipa incluya en su repertorio el tema que la llevó al reconocimiento popular.

“Esa es la canción que se va a aprender Dua Lipa, porque es la canción que todos bailan en sus fiestas, todo el mundo se sabe ‘Bombón Asesino’”, afirmó la artista nacional al cierre del programa.

La intérprete, recordada por su etapa en el grupo Alma Bella, resaltó el impacto cultural que ha tenido su éxito musical en el país. Además, enfatizó el valor simbólico que tendría escuchar su canción en la voz de una figura global como Dua Lipa.

“Sería increíble escuchar esa canción en la voz de Dua Lipa. Es la canción con la que la mayoría me recuerda”, añadió Soifer.

Dua Lipa se tomó fotos con sus fans a las afueras de su hotel en Lima

La presencia de Dua Lipa en Lima ha sido seguida de cerca por sus admiradores, quienes no han perdido la oportunidad de saludarla. El lunes 24 de noviembre, a solo un día de su concierto en Perú, la cantante sorprendió al salir del Park Hotel de Miraflores alrededor de las 3:00 p.m.

Vestida de forma casual y con una actitud relajada, la intérprete de ‘Levitating’ se mostró cercana y sonriente con sus seguidores. Firmó autógrafos, se tomó selfies y saludó a quienes la esperaban con pancartas, camisetas y todo tipo de merchandising. Su naturalidad y calidez no pasaron desapercibidas, y muchos de los presentes compartieron los momentos vividos en redes sociales.

Dua Lipa se tomó el tiempo de tomarse de selfies y firmar varios autógrafos a los fanáticos que la esperaron a las afueras del Park Hotel. Foto: X/lipapictures

Dua Lipa se tomó el tiempo de tomarse de selfies y firmar varios autógrafos a los fanáticos que la esperaron a las afueras del Park Hotel. Foto: X/lipapictures

¿Cuál será el posible setlist del concierto de Dua Lipa en Perú?

A pesar de que la cantante no ha confirmado oficialmente qué canción nacional incluirá como parte de su presentación, ya circula en redes sociales el setlist estimado de su concierto en Lima, el cual forma parte del Radical Optimism Tour. Esta gira ha sido un repaso por sus más grandes éxitos y temas de su nuevo álbum. Estos serían los temas que interpretará Dua Lipa en Perú:

  • Training Season
  • End Of An Era
  • Break My Heart
  • One Kiss
  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Maria
  • Physical
  • Electricity
  • Hallucinate
  • Illusion
  • Falling Forever
  • Happy For You
  • Love Again
  • Anything For Love
  • Be the One
  • New Rules
  • Dance The Night
  • Don’t Start Now
  • Houdini
