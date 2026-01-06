¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

Bruce Willis se retiró de la actuación en 2022, tras un diagnóstico inicial de afasia y, posteriormente, de demencia frontotemporal. | Foto: AFP/Angela Weiss

Bruce Willis, estrella de Hollywood y referente del cine de acción, atraviesa una etapa marcada por la demencia frontotemporal (DFT), enfermedad que lo obligó a retirarse de la actuación en 2022. Desde entonces, el actor se mantiene alejado de la vida pública, y son su esposa, Emma Heming, y sus hijas quienes comparten detalles sobre cómo enfrentan esta situación.

En medio de la incertidumbre y las especulaciones, la familia Willis ha optado por visibilizar la enfermedad y mostrar cómo el actor, de 70 años, continúa siendo el centro emocional de su hogar.

¿Cuál es el estado de salud actual de Bruce Willis?

Según The Mirror US, Bruce Willis reside actualmente en una casa de un solo nivel, acompañado por cuidadores las 24 horas del día. La DFT ha afectado de manera significativa su capacidad de comunicación y memoria, lo que ha representado momentos difíciles para sus hijas. Rumer Willis, la mayor de las cinco, compartió recientemente en Instagram que la estrella de Hollywood se encuentra bien, aunque aclaró que los parámetros habituales de bienestar no aplican del todo en su caso.

"Siempre me hacen esta pregunta y creo que es difícil de responder. Lo cierto es que a cualquiera con DFT no le va muy bien, pero él está bien para alguien que padece DFT", expresó.

La joven, fruto de la relación del actor con Demi Moore, también compartió que, pese a las limitaciones, su padre aún logra transmitir cercanía. "Estoy tan agradecida de que cuando voy allí y lo abrazo, me reconozca o no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo de vuelta. Todavía veo una chispa de él y él puede sentir el amor que le estoy dando, así que se siente muy bien", manifestó.

"Están de duelo": Emma Heming sobre cómo las hijas de Bruce Willis enfrentan la enfermedad del actor

Por su parte, Emma Heming ha descrito la situación como un proceso de duelo constante. En una entrevista con Vogue Australia, la modelo, empresaria y madre de las dos hijas menores de Willis, estrella de clásicos como 'Armagedón' y 'Duro de matar', explicó que ellas "extrañan mucho a su papá" y que él se pierde momentos importantes de su crecimiento.

Aun así, la familia intenta aprender a sobrellevar el dolor. "Es duro para ellos, pero los niños son resilientes, aunque antes odiaba oír eso porque la gente no entendía por lo que estábamos pasando. No sé si mis hijas se recuperarán alguna vez, pero están aprendiendo, y yo también", agregó.

Heming también hizo una confesión conmovedora sobre su propio sufrimiento. "He tenido que aprender a vivir con el dolor. Siempre me acompaña. No puedo quitármelo de encima, pero voy a respirar, y voy a estar triste y con todos los sentimientos y emociones que voy a sentir, pero tampoco voy a permitir que se quede solo en una nota", sentenció.