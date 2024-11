La conocida conductora de televisión Magaly Medina ha generado preocupación entre sus seguidores tras revelar detalles sobre un reciente problema de salud que le impidió realizar actividades cotidianas con normalidad. A través de sus redes sociales, la figura de ATV compartió su experiencia al acudir a una especialista en tratamiento del dolor, quien, según afirmó, la ayudó a recuperarse significativamente.

Magaly Medina preocupa por tratamiento contra el dolor

Magaly Medina utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video donde se muestra junto a la doctora que la atendió, quien además resulta ser una amiga de la infancia. En la grabación, la 'Urraca' confesó que había estado experimentando intensas contracturas musculares que le impedían caminar y realizar movimientos básicos.

"Mi amiga de la niñez es una anestesióloga capa, especialista en tratamiento del dolor. Las contracturas me estaban matando", escribió Medina en el video que compartió con sus seguidores.

Durante su visita a la especialista, Magaly Medina recibió un tratamiento que alivió de forma notable sus molestias físicas. En el video, la conductora se mostró agradecida y detalló cómo se sentía antes y después del procedimiento.

"Ahora sí me voy sin dolores porque ya parecía viejecita de 90, no podía ni caminar", afirmó. Además, expresó su gratitud hacia la doctora Cabrera, quien la ayudó a aliviar el dolor que venía afectándola. "No sé qué has hecho, magia, pero me voy caminando de lo más normal", agregó Medina.

La publicación generó gran cantidad de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de la conductora expresaron su preocupación por su salud. Magaly Medina no brindó más detalles sobre el origen de sus contracturas, pero su mensaje dejó claro que atravesó momentos difíciles antes de recibir ayuda médica.