¡Por primera vez! Cantante cubana Seidy ‘La niña’ llegará al Perú para promocionar su carrera
Seidy 'La Niña', reconocida artista cubana, visitará Perú por primera vez en febrero de 2026, donde realizará shows y compromisos televisivos con sus éxitos musicales.
- Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets
- ¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy
Seidy Carrera, conocida artísticamente como Seidy ‘La Niña’, se mostró emocionada al anunciar que estará próxima a llegar al Perú por primera vez. La cantante, actriz y bailarina profesional cubana pisará suelo peruano a mediados de febrero de 2026, como parte de una gira promocional con sus más grandes éxitos musicales.
Seidy Carrera, natural de La Habana, ha ganado popularidad gracias al género del reparto. Su música es una mezcla de los ritmos cubanos con el género urbano. Temas como: ‘Pecadora’, ‘Cuídate’, ‘Mulatica’, ‘La Temba’, ‘Tatuaje’, entre otras, son las más aclamadas por sus seguidores, que la tendrán más cerca este año.
TE RECOMENDAMOS
ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD
Seidy Carrera llega a Lima
Showeventosperu, la promotora oficial encargada de la llegada de la intérprete de reparto, confirmó que la cantante estará arribando a nuestro país a mediados de febrero para cumplir con algunos compromisos televisivos y de paso realizar algunos shows para sus seguidores.
“El arribo de Seidy está planificado para mediados de la quincena de febrero del 2026. Será la primera vez que la cantante estará llegando a nuestro país”, comunicó la empresa productora.
Para alegría de todos los fanáticos de Seidy ‘La Niña’, la artista cubana estará en nuestro país en las próximas semanas. Para mayor información sobre su visita al Perú y show a brindar se pueden comunicar al número 989060572.
Trayectoria de Seidy Carrera
Carrera fue parte del show ‘Havana Nights Club’ en Las Vegas, además interpretó a Celia Cruz de joven en el musical ‘Celia, su música, su vida, su leyenda’ y fue ganadora del reality show ‘Viva la Diva’ de Univisión.
En el año 2014, Seidy grabó su primer sencillo musical ‘Ranpanpam’, y justo antes del lanzamiento tuvo un accidente de automóvil a raíz del cual estuvo un mes en coma y sufrió diversos problemas de salud.
En el 2018, Carrera lanzó su primer sencillo en inglés ‘Enjoy the Ride’, tema escrito a causa de su accidente, y un sencillo en español llamado Tumbao. En 2019 lanza los sencillos ‘Sola’ y ‘Esto es mucho’.