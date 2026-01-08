La cantante, famosa por su estilo que fusiona ritmos cubanos y urbanos, ha cautivado al público con temas como 'Pecadora' y 'Cuídate', y promete conquistar a sus fanáticos en Lima. | Foto: difusión.

Seidy Carrera, conocida artísticamente como Seidy ‘La Niña’, se mostró emocionada al anunciar que estará próxima a llegar al Perú por primera vez. La cantante, actriz y bailarina profesional cubana pisará suelo peruano a mediados de febrero de 2026, como parte de una gira promocional con sus más grandes éxitos musicales.

Seidy Carrera, natural de La Habana, ha ganado popularidad gracias al género del reparto. Su música es una mezcla de los ritmos cubanos con el género urbano. Temas como: ‘Pecadora’, ‘Cuídate’, ‘Mulatica’, ‘La Temba’, ‘Tatuaje’, entre otras, son las más aclamadas por sus seguidores, que la tendrán más cerca este año.

Seidy Carrera llega a Lima



Showeventosperu, la promotora oficial encargada de la llegada de la intérprete de reparto, confirmó que la cantante estará arribando a nuestro país a mediados de febrero para cumplir con algunos compromisos televisivos y de paso realizar algunos shows para sus seguidores.



“El arribo de Seidy está planificado para mediados de la quincena de febrero del 2026. Será la primera vez que la cantante estará llegando a nuestro país”, comunicó la empresa productora.

Para alegría de todos los fanáticos de Seidy ‘La Niña’, la artista cubana estará en nuestro país en las próximas semanas. Para mayor información sobre su visita al Perú y show a brindar se pueden comunicar al número 989060572.



Trayectoria de Seidy Carrera



Carrera fue parte del show ‘Havana Nights Club’ en Las Vegas, además interpretó a Celia Cruz de joven en el musical ‘Celia, su música, su vida, su leyenda’ y fue ganadora del reality show ‘Viva la Diva’ de Univisión.



En el año 2014, Seidy grabó su primer sencillo musical ‘Ranpanpam’, y justo antes del lanzamiento tuvo un accidente de automóvil a raíz del cual estuvo un mes en coma y sufrió diversos problemas de salud.



En el 2018, Carrera lanzó su primer sencillo en inglés ‘Enjoy the Ride’, tema escrito a causa de su accidente, y un sencillo en español llamado Tumbao. En 2019 lanza los sencillos ‘Sola’ y ‘Esto es mucho’.

