Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

El joven fan de Dua Lipa relató su mala experiencia que vivió al comprar su entrada por Internet. Según mencionó, aunque tomó las medidas necesarias para evitar caer en un engaño, terminó perdiendo S/180.

Joven cuenta cómo lo estafaron con la compra de una entrada para el concierto de Dua Lipa.
Joven cuenta cómo lo estafaron con la compra de una entrada para el concierto de Dua Lipa. | Foto: composición LR/TikTok

Dua Lipa realizará su primer concierto en Perú este martes 25 de noviembre, en el Estadio San Marcos. Miles de fans acompañarán a la cantante británica para corear sus canciones más populares. Sin embargo, no todos lograron conseguir entradas a través de canales oficiales. Así le ocurrió a un joven peruano quien, decidido a conocer a la intérprete de 'Levitating', adquirió sus boletos en Internet mediante contactos por terceros.

Aunque aseguró haber tomado las precauciones necesarias para evitar una estafa, su método no funcionó como esperaba y perdió los S/180 que depositó por una entrada a campo B para el concierto de Dua Lipa en Lima. "Entré en desesperación. Me da cólera. No confíen", señaló.

lr.pe

Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet y lo estafan

A través de su cuenta de TikTok @badsadcarlitos, el joven relató cómo fue víctima de estafa a solo un día de celebrarse el concierto de Dua Lipa. Según detalló, mientras busca en X (Twitter), encontró la publicación de una usuaria quien estaba vendiendo sus dos entradas de Campo B dado que, por motivos de trabajo, no podía regresar a tiempo a Perú para ver el show.

Para el fanático de la cantante británica, este anuncio parecía una buena oportunidad, ya que ayudaría a que la joven no perdiera sus entradas y, al mismo tiempo, él conseguiría una que necesitaba. Tras contactarla, siguió los pasos que ella le indicó y utilizó las plataformas que le pidió para realizar la transferencia.

"Me apareció el twitt de una chica que decía: 'disculpe, se canceló mi viaje y no voy a poder ir al concierto de Dua Lipa'. Estaba vendiendo entradas a campo B por S/190 (...) Le escribo por Twitter y me pide tener este programa Astropay porque ella está en Argentina. Me decía que me registre y el email con el que me encuentra para transferirme la entrada. Los dos estábamos conectados y yo estaba siguiendo los pasos que ella me dice. Me mostró (una foto) que de verdad estaba a punto de transferirme la entrada", comentó.

Sin embargo, pocos minutos después de realizar la transferencia, la usuaria dejó de responder sus mensajes. Para confirmar que había sido víctima de una estafa, le pidió a un compañero que contactara a la joven para comprobar si también intentaba venderle una entrada.

Lo más sorprendente es que la usuaria se volvió a poner en contacto con el joven para pedirle más dinero, pues ya no pensaba vender la entrada a S/180, sino a su precio original de S/250.

"Me dice: 'ya te lo envié', y yo le digo que no me ha llegado nada y me dejó de contestar. Me sigue paseando. Le dije a mi amigo que hable a esta chica y (cuando lo hace) ella le dice que sí tenía dos entradas para vender y de la nada me escribe y me dice: 'al final te voy a dejar la entrada al precio original de S/250' ahí es donde me di cuenta de que ya perdí la entrada. Lo que más me molesta es que ella me mostró una foto donde me aseguraba que ya tenía mi entrada", señaló.

