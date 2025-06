Verónica Linares y Magaly Medina sostuvieron una extensa conversación durante el pódcast de la polémica presentadora de ATV. En medio del diálogo, la figura de América TV, sorprendió al confesar públicamente que vive con el temor de que la ‘urraca’ ampaye a su esposo, el abogado Alfredo Rivero Nieto, con quien mantiene una relación de 15 años de relación, los dos últimos como matrimonio.

Todo comenzó cuando Magaly le consultó si ella y su esposo enfrentaron una crisis matrimonial en los últimos años. La compañera de Federico Salazar respondió sin titubear que no, y se mostró agradecida por la buena relación que lleva con Rivero Nieto. Sin embargo, no dudo en revelar el miedo que le genera la posibilidad de que su pareja pueda ser captado por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ con otra persona que no sea ella.

Verónica Linares se sincera y confiesa que teme que Magaly Medina ampaye a su esposo

Tras revelarle a Magaly Medina de que su matrimonio con Rivero Nieto iba de maravillas, Verónica Linares decidió sincerarse y reveló el miedo que siente que la ‘urraca’ lo ampaye algún día. “Nos va tan bien, hay Diosito, ahora me sacas un ampay y me muero”, compartió la conductora de ‘América Noticias’.

El comentario generó la burla inmediata de Magaly, quien le respondió con ironía: “Nadie conoce a tu Alfredo”. Sin embargo, la conductora de ‘América Noticias’ no dudó en contradecirla: “¿Cómo qué no? Claro que sí, por ‘La Linares’ lo conocen bien”, dijo, haciendo referencia a su pódcast, donde su vida personal ha ganado mayor visibilidad.

“Nos va bien, siempre estamos muy agradecidos. Él es más detallista que yo”, añadió la periodista, dejando en claro la buena relación que mantiene con su esposo.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Verónica Linares y Alfredo Rivero?

Verónica Linares conoció a Alfredo Rivero en una discoteca, mientras ambos disfrutaban de una noche de baile. Así inició una historia de amor que, con el tiempo, se consolidó, aunque muchos la recuerdan por un ampay de Magaly Medina en 2011, cuando la pareja fue captada saliendo de un concierto. En ese entonces, Rivero fue abordado por un reportero del programa de espectáculos, pero no quiso declarar y cerró la puerta de su auto muy incómodo con la situación. Por eso fue apodado como ‘El cierrapuertas’.

Después de tres años de relación, Verónica y Alfredo decidieron mudarse juntos y tuvieron a su primer hijo. Hoy son padres de dos: Fabio, de 12 años, y Antonia, de 4. Alfredo ha contado que Verónica siempre soñó con casarse por la iglesia, pero antes debía anular su primer matrimonio con el conductor Manolo del Castillo, un trámite que se resolvió recién en 2018. Luego, la pandemia postergó sus planes. Finalmente, en 2022 anunciaron su compromiso y el 28 de abril de 2023 se dieron el “sí” en una emotiva ceremonia.