María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     
Entretenimiento

Kany García regresa a Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Arena Monumental

La cantante puertorriqueña anunció fecha para su esperado concierto en Perú. Descubre todo lo que debes saber sobre el show de Kany García en Lima.

Kany García regresa a Perú para su esperado concierto en 2026. Foto: composición LR/difusión
Kany García regresa a Perú para su esperado concierto en 2026. Foto: composición LR/difusión

La cantautora puertorriqueña Kany García regresa a Perú con su esperado tour 2026, un show que promete una noche de emoción, historias y sus éxitos más recordados. La ganadora de varios Latin Grammy confirmó que ofrecerá un concierto el 7 de mayo en el Arena Monumental, donde presentará sus nuevas canciones junto con los clásicos que la han convertido en un ícono de la música latina.

La intérprete de 'Te agradezco' y 'Para siempre' anunció su tour tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Tierra mía', parte del álbum que planea estrenar en 2026 en el concierto que ofrecerá en Lima.

lr.pe

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el concierto de la puertoriqueña Keny García en Perú?

Los fans podrán adquirir sus entradas desde el 12 de diciembre mediante Ticketmaster, plataforma oficial del concierto. La preventa exclusiva para clientes Interbank permitirá obtener un 20% de descuento en todas las zonas. Luego de esta fecha, se habilitará la venta general para el público en general.

Kany García regresa con un espectáculo que combina emoción, sensibilidad y su inconfundible estilo musical influenciado por el pop, la trova, el folclore y la canción de autor. La artista incluirá su tema 'Tierra Mía', canción que aborda la nostalgia y los desafíos de Puerto Rico, acompañada de un videoclip destacado por la revista Rolling Stone.

lr.pe

Precios para las entradas del concierto de Kany García en Lima

Los precios oficiales disponibles en Ticketmaster son los siguientes:

  • Platinum: S/ 390 (general) – S/ 323 (preventa Interbank)
  • VIP: S/ 285 (general) – S/ 235 (preventa Interbank)
  • General: S/ 175 (general) – S/ 145 (preventa Interbank)
  • Tribuna: S/ 175 (general) – S/ 145 (preventa Interbank)
Precios del concierto de Kany García en Lima. Foto: difusión

Precios del concierto de Kany García en Lima. Foto: difusión

