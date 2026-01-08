HOYSuscripcion LR Focus

Conciertos de Bad Bunny en Perú 2026 no admitirán entradas físicas ni en PDF: lo que debes saber para evitar estafa de revendedores

Con los esperados conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional cada vez más cerca, la productora señaló potenciales casos de estafa e informó que solo serán válidas las entradas visibles en su sistema oficial.

Bad Bunny se presentará en Lima los días viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026.
Bad Bunny se presentará en Lima los días viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026. | Foto: composición LR/3 Puntos

Atención si planeas ir a alguno de los conciertos que Bad Bunny ofrecerá en Lima este 2026. La agencia 3 Puntos ha hecho un importante anuncio sobre las entradas para los shows que ofrecerá el cantante puertorriqueño en el Estadio Nacional los días viernes 16 y sábado 17 de enero como parte de su taquillera gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

De acuerdo con la compañía, solo serán válidos los tickets que sean presentados a través del aplicativo Quentro, el único sistema autorizado para este evento. En ese sentido, no se aceptarán boletos físicos ni e-tickets en formato PDF para proteger a los clientes de posibles estafas.

Conciertos de Bad Bunny en Lima 2026 no aceptarán entradas físicas ni en PDF

Con los conciertos de Bad Bunny en Lima cada vez más cerca este 2026, la agencia 3 Puntos informó que en los últimos días vienen circulando imágenes de supuestos tickets impresos o en PDF en las redes sociales y canales no oficiales. En ese sentido, alertaron al público de que no se ha habilitado la venta de entradas físicas para ninguno de los dos shows. "Se recomienda no adquirir entradas fuera de las plataformas autorizadas", agregaron.

Asimismo, recordaron a los fanáticos que el único método de entrega de los boletos es el aplicativo de Quentro —que funciona como un 'smart ticket' para gestionar las entradas de forma segura—, por lo que cualquier otra presentación como las que se vienen ofreciendo en otros medios, incluyendo física y en formato PDF, será considerada fraudulenta.

Productora de los conciertos de Bad Bunny advierte sobre las entradas. Foto: 3 Puntos

Productora de los conciertos de Bad Bunny advierte sobre las entradas. Foto: 3 Puntos

Solo ingresarán al concierto de Bad Bunny personas con entradas en Quentro

En ese sentido, solo podrán ingresar al Estadio Nacional los asistentes que presenten su entrada visible en Quentro, aplicación móvil disponible en App Store y Google Play, a través de la cual se hace el traspaso de entradas oficiales. La productora también exhortó a los fanáticos a no comprar en lugares no autorizados.

Cabe precisar que Quentro fue confirmado como el único sistema y método de entrega de boletos para los conciertos de Bad Bunny en Lima 2026 mucho tiempo atrás en los canales oficiales del evento, incluyendo la web de Ticketmaster, donde actualmente ambas fechas figuran como sold out. Sin embargo, el recordatorio llega en un contexto en el que aumentan las potenciales estafas en medio de la algarabía del público por asistir a uno de los espectáculos más esperados en Perú.

Productora de los conciertos de Bad Bunny advierte sobre las entradas. Foto: 3 Puntos

Productora de los conciertos de Bad Bunny advierte sobre las entradas. Foto: 3 Puntos

