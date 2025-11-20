HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
Entretenimiento

Telemundo EN VIVO: dónde puedo ver el Miss Universo 2025 y a qué hora empieza la gran final del certamen de belleza

La gala final del Miss Universo 2025 se celebrará hoy, jueves 20 de noviembre, en Latinoamérica y aquí te mostramos todos los detalles para que no te pierdas ningún momento del certamen de belleza a darse en el Impact Challenger de Tailandia. 

La gala final del Miss Universo 2025 tendrá un total de 120 candidatas de todo el mundo que buscarán la corona mundial. Foto: Composición Betsy de los Santos/Instagram.
La gala final del Miss Universo 2025 tendrá un total de 120 candidatas de todo el mundo que buscarán la corona mundial. Foto: Composición Betsy de los Santos/Instagram.

Este viernes 21 de noviembre (hoy, jueves 20 de noviembre en Latinoamérica) se llevará a cabo el Miss Universo 2025, edición número 74, desde el Impact Challenger de Bangkok, en Tailandia y que es uno de los certámenes de belleza más esperados del mundo. Con respecto al horario, la gala podrá verse en vivo a las 8:00 p.m. en Perú y en algunos países de la región a través de la cadena Telemundo.

Serán 120 candidatas de diversas partes del planeta, todas con el objetivo de obtener la corona mundial y suceder a la modelo danesa Victoria Kjaer, quien alzó el título en el 2024. Por Perú, la representante es Karla Bacigalupo, de 33 años, quien para muchos especialistas figura entre las favoritas de la competencia.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD
Karla Bacigalupo es una de las candidatas más fuertes del continente latino en el Miss Universo. Foto: Instagram.

Karla Bacigalupo es una de las candidatas más fuertes del continente latino en el Miss Universo. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Miss Universo 2025: conoce a las máximas favoritas tras la gala preliminar en Tailandia

lr.pe

¿Dónde ver en vivo el Miss Universo 2025 gratis por TV y online?

El canal oficial de YouTube del Miss Universo transmitirá gratis y en vivo la gala final del certamen de belleza para todo el público internacional de manera online. En televisión, la emisión completa estará a cargo de la cadena Telemundo, que cubrirá todas las incidencias del concurso. Esto aplica únicamente para Latinoamérica.

Si en caso te encuentres en Estados Unidos, podrás verlo vía streaming por Telemundo y Peacock HOY, jueves 20 de noviembre, además de la transmisión gratuita disponible en el canal oficial de YouTube del certamen.

PUEDES VER: Miss Universo 2025: ¿dónde ver EN VIVO el certamen desde Perú, México, Chile y más?

lr.pe

¿A qué hora inicia el Miss Universo 2025?

La gala final del Miss Universo 2025 será hoy, jueves 20 de noviembre en Latinoamérica, y arrancará a las 8:00 p.m. para el Perú. Debido a la diferencia horaria, en Tailandia el evento será el viernes 21 de noviembre. Si deseas saber a qué hora se transmitirá el certamen en tu país, revisa la siguiente lista.

  • País / Región               Hora de Transmisión
  • México                         7:00 pm
  • Guatemala                   7:00 pm
  • Nicaragua                    7:00 pm
  • El Salvador                  7:00 pm
  • Estados Unidos (ET)    8:00 pm
  • Estados Unidos (CT)    7:00 pm
  • Estados Unidos (MT)   6:00 pm
  • Estados Unidos (PT)    5:00 pm
  • Perú                             8:00 pm
  • Ecuador                       8:00 pm
  • Colombia                    8:00 pm
  • Bolivia                         9:00 pm
  • Venezuela                   9:00 pm
  • Chile                            10:00 pm
  • Argentina                    10:00 pm
  • Uruguay                      10:00 pm
  • Paraguay                     10:00 pm
  • Brasil                           10:00 pm
El Miss Universo 2025 será la edición número 74 del concurso. Foto: Facebook.

El Miss Universo 2025 será la edición número 74 del concurso. Foto: Facebook.

¿Cuánto dinero ganará la nueva Miss Universo 2025?

Según la cadena Telemundo, la ganadora del Miss Universo se llevará la suma de $250.000, además de mudarse a un lujoso departamento en New York, Estados Unidos, donde se costeará los gastos de alimentación, cuidado de la propiedad y más.

Pero no solo eso. Se otorgará un sueldo mensual de $50.000 durante todo el año que dure su reinado. Además, beneficios extras como maquillajes, estilistas y asesores para el cuidado de su imagen. También pasajes aéreos y viáticos cuando participe en algún evento.

La prestigiosa corona que se lleve la ganadora, el llamado ‘The Lumière de l’Infini’, esta valorizado, según reportajes de televisión, en casi 5 millones de dólares. Es una pieza que contiene perlas de mar de color dorado y diamantes.

PUEDES VER: Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

lr.pe

¿En qué país será el Miss Universo 2025?

La edición 74 del Miss Universo se realizará en Tailandia, Bangkok, en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi. Este sitio es catalogado como uno de los más imponentes del sudeste asiático y será el escenario donde la representante de Perú, Karla Bacigalupo busque la corona.

Esta será la cuarta vez en la historia que dicho país organice el certamen de belleza, siendo la última en 2018. Para la edición del 2026, ya se confirmó que el evento se llevará a cabo en Puerto Rico. En el caso de Perú, el país fue anfitrión una sola vez, en 1982, en el desaparecido Coliseo Amauta.  

Notas relacionadas
Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

LEER MÁS
¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

LEER MÁS
Miss Universo 2025: cómo votar por la peruana Karla Bacigalupo y ayudarla a entrar al top 30

Miss Universo 2025: cómo votar por la peruana Karla Bacigalupo y ayudarla a entrar al top 30

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

LEER MÁS
Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO el certamen de belleza

LEER MÁS
Shakira en Lima DÍA 3: horarios, accesos, entradas y guía completa para el último concierto en Estadio Nacional

Shakira en Lima DÍA 3: horarios, accesos, entradas y guía completa para el último concierto en Estadio Nacional

LEER MÁS
¿Quién es Gamille Odé, la hija mayor de Farid y Mariella Zanetti, y qué popular carrera estudió?

¿Quién es Gamille Odé, la hija mayor de Farid y Mariella Zanetti, y qué popular carrera estudió?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Entretenimiento

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025