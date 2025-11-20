Telemundo EN VIVO: dónde puedo ver el Miss Universo 2025 y a qué hora empieza la gran final del certamen de belleza

La gala final del Miss Universo 2025 tendrá un total de 120 candidatas de todo el mundo que buscarán la corona mundial. Foto: Composición Betsy de los Santos/Instagram.

La gala final del Miss Universo 2025 tendrá un total de 120 candidatas de todo el mundo que buscarán la corona mundial. Foto: Composición Betsy de los Santos/Instagram.

Este viernes 21 de noviembre (hoy, jueves 20 de noviembre en Latinoamérica) se llevará a cabo el Miss Universo 2025, edición número 74, desde el Impact Challenger de Bangkok, en Tailandia y que es uno de los certámenes de belleza más esperados del mundo. Con respecto al horario, la gala podrá verse en vivo a las 8:00 p.m. en Perú y en algunos países de la región a través de la cadena Telemundo.

Serán 120 candidatas de diversas partes del planeta, todas con el objetivo de obtener la corona mundial y suceder a la modelo danesa Victoria Kjaer, quien alzó el título en el 2024. Por Perú, la representante es Karla Bacigalupo, de 33 años, quien para muchos especialistas figura entre las favoritas de la competencia.

Karla Bacigalupo es una de las candidatas más fuertes del continente latino en el Miss Universo. Foto: Instagram.

¿Dónde ver en vivo el Miss Universo 2025 gratis por TV y online?

El canal oficial de YouTube del Miss Universo transmitirá gratis y en vivo la gala final del certamen de belleza para todo el público internacional de manera online. En televisión, la emisión completa estará a cargo de la cadena Telemundo, que cubrirá todas las incidencias del concurso. Esto aplica únicamente para Latinoamérica.

Si en caso te encuentres en Estados Unidos, podrás verlo vía streaming por Telemundo y Peacock HOY, jueves 20 de noviembre, además de la transmisión gratuita disponible en el canal oficial de YouTube del certamen.

¿A qué hora inicia el Miss Universo 2025?

La gala final del Miss Universo 2025 será hoy, jueves 20 de noviembre en Latinoamérica, y arrancará a las 8:00 p.m. para el Perú. Debido a la diferencia horaria, en Tailandia el evento será el viernes 21 de noviembre. Si deseas saber a qué hora se transmitirá el certamen en tu país, revisa la siguiente lista.

País / Región Hora de Transmisión

México 7:00 pm

Guatemala 7:00 pm

Nicaragua 7:00 pm

El Salvador 7:00 pm

Estados Unidos (ET) 8:00 pm

Estados Unidos (CT) 7:00 pm

Estados Unidos (MT) 6:00 pm

Estados Unidos (PT) 5:00 pm

Perú 8:00 pm

Ecuador 8:00 pm

Colombia 8:00 pm

Bolivia 9:00 pm

Venezuela 9:00 pm

Chile 10:00 pm

Argentina 10:00 pm

Uruguay 10:00 pm

Paraguay 10:00 pm

Brasil 10:00 pm

El Miss Universo 2025 será la edición número 74 del concurso. Foto: Facebook.

¿Cuánto dinero ganará la nueva Miss Universo 2025?

Según la cadena Telemundo, la ganadora del Miss Universo se llevará la suma de $250.000, además de mudarse a un lujoso departamento en New York, Estados Unidos, donde se costeará los gastos de alimentación, cuidado de la propiedad y más.

Pero no solo eso. Se otorgará un sueldo mensual de $50.000 durante todo el año que dure su reinado. Además, beneficios extras como maquillajes, estilistas y asesores para el cuidado de su imagen. También pasajes aéreos y viáticos cuando participe en algún evento.

La prestigiosa corona que se lleve la ganadora, el llamado ‘The Lumière de l’Infini’, esta valorizado, según reportajes de televisión, en casi 5 millones de dólares. Es una pieza que contiene perlas de mar de color dorado y diamantes.

¿En qué país será el Miss Universo 2025?

La edición 74 del Miss Universo se realizará en Tailandia, Bangkok, en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi. Este sitio es catalogado como uno de los más imponentes del sudeste asiático y será el escenario donde la representante de Perú, Karla Bacigalupo busque la corona.

Esta será la cuarta vez en la historia que dicho país organice el certamen de belleza, siendo la última en 2018. Para la edición del 2026, ya se confirmó que el evento se llevará a cabo en Puerto Rico. En el caso de Perú, el país fue anfitrión una sola vez, en 1982, en el desaparecido Coliseo Amauta.