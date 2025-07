'Memorias de un asesino' es una película del 2003, dirigida por Bong Joon-ho, el ganador del Óscar por 'Parásitos'. El filme se basa en el guion para teatro 'Come to See Me' de Kim Kwgang-rim. Ambas adaptan la serie de asesinatos en la ciudad rural de Hwaseong, en la provincia de Gyeonggi, iniciados en 1986 en Corea del Sur.

En la película, Joon-ho decidió incluir un final abierto con un mensaje directo al culpable, que fue condenado 16 años después del primer crimen, mientras cumplía una sentencia por un último crimen. Esta escena del filme, tenía la intención de hacerle saber a Lee Chun-Jae, el autor de los crímenes, que algún día sería atrapado, aunque en ese momento no se sabía quién era.

¿De qué trata la película y qué mensaje dejó el director?

La película, protagonizada por Song Kang-ho, Park Hae-il y Kim Roi-ha, y relata la persecución de un asesino en serie. Esta también sirve como crítica al sistema policial surcoreano, debido a que muestran aprehensiones equivocadas, los pocos recursos dentro de la unidad de investigación y el caos social que se vivía por esa época.

Durante la película, no logran capturar al culpable, pese a tener a tres posibles sospechosos. Pero el director no desaprovechó la oportunidad de dejar un mensaje al criminal. Al final, pasan años desde lo ocurrido y el personaje de Song Kang-ho, ya retirado de la policía, vuelve a la zona del primer asesinato. Una niña se le acerca y le dice que otro hombre había llegado antes y, describiéndolo con una apariencia normal, dijo que el hombre comentó que antes había hecho algo ahí. Tras eso, mira directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared y conectando con el espectador.

Lee Chun-Jae fue capturado en 1994, cuando asesinó a su cuñada de 18 años, por culparla de la separación con su entonces esposa. Después de esconderla bajo la nieve, las autoridades encontraron el cuerpo y, sin darse cuenta, el hombre reveló que fue el culpable al dar detalles que no eran públicos. Fue condenado a la pena capital en ese mismo año, pero luego de apelar, consiguió la cadena perpetua. En 2019, después de comparar su ADN con las víctimas, confesó los crímenes, incluso uno el cual un inocente, fue condenado al considerarlo un 'imitador'

Memorias de un asesino se estrenó en el 2003. 16 años después, encontraron al culpable de los 10 asesinatos en Hwaseong. Foto: CJ Entertaiment

¿Quién era Lee Chun-Jae, en quien se inspiraron para la película?

Lee nació en enero de 1963 en Hwaseong, un pequeño pueblo a menos de 50 km de Seúl, en Corea del Sur. En su infancia vivió eventos traumáticos, como la muerte de su hermana y los abusos de su hermano. Tras su secundaria, se unió al ejército como piloto de tanques. En 1986, con apenas 23 años, cometió el primero de una seguidilla de asesinatos que aterrorizaron a la ciudad por casi los siguientes años.

PUEDES VER: La historia del perrito que ayudó a los policías a resolver el macabro asesinato de su dueña en Texas

En este periodo, atacó sexualmente a más de 20 mujeres y terminó con la vida de al menos 10 de ellas, puesto que él confesó que eran 15. Lee era metódico y violento, usaba ropa negra con pasamontañas para pasar desapercibido en la noche, cuando cometía los ataques. Asimismo, utilizaba ciertos objetos con el fin de dañar más a sus víctimas, quienes eran mujeres, sin distinción de edad, que se encontraban solas.

De este final siempre hubo dos interpretaciones. La descripción de la niña podría dar a entender de que una persona cualquiera fue capaz de cometer esos atroces crímenes, una persona 'normal'. Sin embargo, la otra versión fue avalada por el propio director, quien dijo que esa mirada iba dirigida al asesino, sabiendo que vería la película algún día. Así, también le dio a entender de que alguien lo había visto y sería eternamente perseguido por la justicia. Aunque en ese momento no sabían que ya estaba capturado.