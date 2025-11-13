HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
Entretenimiento

El giro radical en la vida de Shannon Elizabeth: de estrella del cine en películas como 'American Pie' y 'Scary Movie' a combatir la caza furtiva

La actriz de 'American Pie' y 'Scary Movie' dejó Hollywood para seguir su verdadera vocación. Hoy, la fundación de Shannon Elizabeth impulsa un santuario en Sudáfrica inspirado en un rinoceronte ciego.

A inicios del 2000, Shannon Elizabeth se convirtió en símbolo de comedias adolescentes y otras películas que hoy son de culto.
A inicios del 2000, Shannon Elizabeth se convirtió en símbolo de comedias adolescentes y otras películas que hoy son de culto. | Foto: Shannon Elizabeth

En 1999, Shannon Elizabeth irrumpió en la escena cinematográfica con un papel que marcaría su carrera: Nadia en 'American Pie'. La película se convirtió en un fenómeno cultural y la actriz estadounidense pasó de ser una promesa a un rostro habitual en la gran pantalla. Su presencia en otros títulos igual de célebres como 'Scary Movie' y 'Los 13 fantasmas' reforzó la idea de que estaba destinada a ocupar un lugar privilegiado dentro de Hollywood. No obstante, cuando todo apuntaba a que su trayectoria seguiría en ascenso, Elizabeth sorprendió al público con una decisión que rompió las expectativas.

Lejos de abocarse completamente al cine, Shannon Elizabeth optó por un camino distinto que la llevó a Sudáfrica, donde volcó todos sus esfuerzos a su verdadera vocación. Hoy, a sus 52 años, su nombre está asociado a la defensa de los animales y a la lucha contra la caza furtiva, una causa que la ha convertido en referente del activismo ambiental.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Shannon Elizabeth en 'American Pie'. Foto: Facebook

Shannon Elizabeth en 'American Pie'. Foto: Facebook

PUEDES VER: Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: Cenando en familia y con amigos

lr.pe

Éxitos de Shannon Elizabeth en el cine y películas más célebres

Shannon Elizabeth, nacida en Texas del 7 de septiembre de 1973, alcanzó notoriedad mundial en 1999 con 'American Pie', primera película de una franquicia que se convirtió en un fenómeno cultural y que definió el humor adolescente de la época. Su interpretación de Nadia, la estudiante extranjera que protagoniza una de las escenas más recordadas de la saga, la posicionó como un símbolo mediático y le abrió las puertas a nuevas oportunidades en Hollywood.

Tras el éxito inicial, apareció en otros famosos títulos como 'Scary Movie' como Buffy, 'Love Actually', 'Los 13 fantasmas' y 'Jay and Silent Bob Strike Back', lo que reforzó su imagen versátil. Aunque su carrera apuntaba a un ascenso sostenido, Elizabeth optó por apartarse de los reflectores y enfocarse en un proyecto personal que marcaría su vida. Su paso por la industria, especialmente tras 'American Pie', le dio la plataforma y los recursos para "empezar a devolver algo a la sociedad", según recordó en E! News.

PUEDES VER: Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: cómo votar por Miss Perú, link y tutorial paso a paso para que entre al top 30

lr.pe

Shannon Elizabeth: de Hollywood a la defensa de los animales

La actriz dio sus primeros pasos en el activismo en 2001 con la creación de Animal Avengers, iniciativa que rescataba perros y gatos. Con el tiempo entendió que la verdadera amenaza para la fauna no estaba solo en el abandono doméstico, sino en la extinción que enfrentan especies silvestres por la caza furtiva, la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal.

Fue así como en 2016, un año después de iniciarse con éxito en el mundo del póker, se trasladó a Sudáfrica para seguir una vocación que ya no podía postergar. Dos años después su proyecto se transformó en la Shannon Elizabeth Foundation (IG: shannonelizabethfdn), dedicada a la protección de animales en peligro, la conservación de ecosistemas y el respaldo a guardaparques. La visión de esta iniciativa es contundente: "Cada vida importa, y salvar una puede ser el inicio para salvarlas todas".

PUEDES VER: La enorme fortuna que la actriz Diane Keaton dejó como herencia a sus hijos y mascota tras su muerte

lr.pe

El santuario de Shannon Elizabeth y la lucha contra la caza furtiva

Uno de los pilares de la labor de Shannon Elizabeth es el Santuario de Vida Silvestre en Peligro de Extinción de Khusela, espacio concebido para dar refugio a Munu, un rinoceronte negro que perdió la vista y cuya historia se convirtió en emblema de resistencia. En diálogo con E! News en abril de 2025, la actriz explicó: "Estamos construyendo un santuario. Tenemos un rinoceronte negro ciego al que hemos estado cuidando y vamos a traer más tan pronto podamos hacer una expansión".

La fundación que dirige impulsa programas como Ranger Relief, que apoya a los guardaparques en la primera línea de la lucha contra la caza furtiva en Sudáfrica, además de campañas educativas contra el tráfico ilegal y proyectos de conservación de hábitats. Con estas acciones, Elizabeth dejó atrás la imagen de estrella para consolidarse como una activista dedicada a la defensa de la fauna africana, aunque aún participó en títulos hasta 2020, siendo su última película 'Playing with Beethoven'.

Actriz de 'American Pie', Shannon Elizabeth, junto al rinoceronte Munu. Foto: Instagram/shannonelizabethfdn

Actriz de 'American Pie', Shannon Elizabeth, junto al rinoceronte Munu. Foto: Instagram/shannonelizabethfdn

Notas relacionadas
Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: "Lo manifesté con tanta fuerza"

Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: "Lo manifesté con tanta fuerza"

LEER MÁS
Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

LEER MÁS
Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre se abalanza sobre Ariana Grande y desata la indignación de fans en redes sociales: personal de seguridad reaccionó tarde

Hombre se abalanza sobre Ariana Grande y desata la indignación de fans en redes sociales: personal de seguridad reaccionó tarde

LEER MÁS
Latin Grammy 2025 EN VIVO hoy: a qué hora inicia, dónde ver ONLINE y canales confirmados de los premios a la música latina

Latin Grammy 2025 EN VIVO hoy: a qué hora inicia, dónde ver ONLINE y canales confirmados de los premios a la música latina

LEER MÁS
Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

LEER MÁS
Verónica Ayllón anuncia el fin del programa ‘De película’ tras 20 años al aire: “Gracias por la compañía”

Verónica Ayllón anuncia el fin del programa ‘De película’ tras 20 años al aire: “Gracias por la compañía”

LEER MÁS
Gino Arévalo, el cómico de 'Recargados de risa', ahora trabaja como cortador de fierro: ¿qué más hace?

Gino Arévalo, el cómico de 'Recargados de risa', ahora trabaja como cortador de fierro: ¿qué más hace?

LEER MÁS
Así fue la lujosa fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao: orquesta en vivo, invitados y todo sobre la celebración

Así fue la lujosa fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao: orquesta en vivo, invitados y todo sobre la celebración

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Entretenimiento

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y canal para ver el certamen en vivo

Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha, horario y canal de transmisión donde ver ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina

Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025