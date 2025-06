Una nueva polémica envuelve a la agrupación de cumbia La Bella Luz. El tiktoker y productor Chucho Valderrama publicó recientemente imágenes que evidenciarían un presunto hostigamiento hacia Héctor Jesús Boza, quien el pasado 3 de junio anunció públicamente su salida del grupo, sorprendiendo a sus seguidores. Las imágenes rápidamente se viralizaron y encendieron las especulaciones sobre los motivos reales detrás de su inesperada renuncia.

Aunque Boza formaba parte de la nueva delantera de La Bella Luz y su incorporación fue celebrada el 22 de febrero mediante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, su salida lo convierte en el cuarto integrante en abandonar la orquesta en lo que va del año. Ni él ni la agrupación han brindado declaraciones oficiales al respecto, pero el video difundido ha generado sospechas sobre posibles conflictos internos.

Integrantes de la Bella Luz se habrían burlado de Héctor Boza

En el video que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, se observa a los integrantes de La Bella Luz participando en una entrevista grupal. En un momento, el cantante Deyvis Paredes lanza una aparente indirecta hacia Héctor Boza, al decir: “Alguien de aquí me parece medio raro”, provocando las risas del resto de los presentes. Sin embargo, Boza permanece serio y sin reaccionar, siendo el único que no se suma a la burla, lo que no pasó desapercibido por los internautas.

La situación continuó escalando. El animador del grupo cruzó las piernas en lo que fue interpretado como otra burla, mientras que Ariana González le preguntó a Boza: “¿Qué es lo que te gusta?”. En ese momento, se ve a 'Josesito' realizar un gesto con ambas manos que ha generado fuertes comentarios en redes, donde muchos interpretan la secuencia como una situación incómoda y ofensiva para el cantante.

El tiktoker y productor Chucho Valderrama, quien difundió el material, expresó su indignación: “En las imágenes se ve clarito que Héctor Boza está incómodo, molesto, ya no aguanta. Sin embargo, ellos siguen burlándose como si nada”. Añadió además: “Obviamente él se va a quedar callado si ve a las personas que le hacen ese tipo de bromas que paran con el hijo del dueño y él lo celebra (...) Puede que por eso se haya quedado callado hasta que no aguantó más”.

Deyvis Paredes responde ante polémica por salida de Héctor Boza

En medio de la controversia que rodea la salida de Héctor Boza de La Bella Luz, el tiktoker Chucho Valderrama se comunicó con Deyvis Paredes para conocer su versión de los hechos. Ante la consulta, el cantante respondió de forma calmada: “Cada persona es libre de tomar sus decisiones. La música es grande y hay público para todos”, dejando entrever que respeta la decisión de su excompañero.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales y que han sido interpretadas como bromas de mal gusto o presunto hostigamiento hacia Boza, Paredes evitó dar una respuesta directa y señaló: “Es cuestión de que le pregunten a él mismo”. Asimismo, aseguró que dentro del grupo no existía un trato desigual: “Siempre hemos tratado a todos por igual porque somos una familia. Todos hemos estado bien, para mí sí fue una sorpresa todo esto”, concluyó.