¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
Espectáculos

Candidata peruana al Miss Grand International 2025, Flavia López, revela lo que sintió tras aparatosa lesión: "Estaba en shock"

"Se me pasaron muchas cosas por la cabeza", fue el primer comentario de Flavia López, representante nacional en el Miss Grand International 2025, sobre la dura lesión que la dejó en muletas.

Flavia López tiene 20 años y es representante peruana en Miss Grand International 2025. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
La modelo Flavia López, quien ostenta el título de Miss Grand Perú 2025, rompió su silencio luego de haber sufrido un accidente durante su preparación para el Miss Grand International 2025, certamen que se lleva a cabo en Tailandia. La joven de 20 años enfrentó un momento complicado tras lesionarse la rodilla izquierda durante los ensayos preliminares, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores y en el equipo organizador del concurso.

En declaraciones recientes desde el país asiático para Trome, Flavia López confesó que el accidente la dejó en estado de shock. Sin embargo, recalcó que no permitiría que ese obstáculo la alejara de su objetivo principal: representar al Perú en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo. “No te voy a mentir, al principio se me pasaron muchas cosas por la cabeza, estaba en shock, pero dije: sigo adelante”, expresó con determinación.

Flavia López expuso su temor por lesión que sufrió en el Miss Grand International 2025

La caída se produjo a inicios de octubre, mientras Flavia se preparaba para las actividades preliminares del Miss Grand International 2025. La candidata sufrió una pequeña ruptura de ligamento en la rodilla izquierda, lo que la obligó a usar muletas por recomendación médica. En sus redes sociales, compartió un comunicado informando sobre lo ocurrido y agradeciendo el respaldo que recibió de parte del equipo médico y la organización del certamen.

“Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización de Miss Grand International, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, escribió en su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, informó que estaría limitando su movilidad temporalmente para evitar que la lesión empeore, aunque su intención siempre fue mantenerse en competencia.

¿Qué pasó con Flavia López en el Miss Grand International 2025?

A pesar del diagnóstico médico y la incomodidad que implicaba la lesión, Flavia López optó por no retirarse del certamen. Su determinación fue elogiada tanto por el jurado como por sus compañeras y seguidores. El lunes 6 de octubre, la atención se centró en su posible aparición durante la presentación preliminar. Contra todo pronóstico, la modelo apareció en el escenario sin muletas, con la pierna derecha vendada y sin tacones, gritando con fuerza “¡Perú!” mientras desfilaba ante el jurado.

Luego del desfile, la representante nacional se trasladó en silla de ruedas para brindar declaraciones a los medios presentes. En su cuenta de Instagram, compartió el video de su participación acompañado de un emotivo mensaje: “No se trata de lo que te detiene, sino de lo que te impulsa a continuar. Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos”.

Flavia López desfiló con ayuda de sus compañeras tras lesión en el MGI

Durante la cena de gala realizada en Hua Hin, uno de los eventos más esperados del Miss Grand International 2025, Flavia lució un elegante vestido rojo, deslumbrando pese al evidente dolor que aún sentía al caminar. Su desfile fue particularmente emotivo, ya que dos de sus compañeras la asistieron para bajar las escaleras del escenario principal, permitiéndole completar su presentación ante los jueces.

Este gesto solidario fue aplaudido por las demás candidatas, el público y la organización. Los internautas también mostraron su respaldo en redes sociales, destacando la fortaleza de la peruana y comparándola incluso con figuras históricas del modelaje nacional como Rosa Elvira Cartagena, por su parecido físico y temple.

