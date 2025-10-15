HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Espectáculos

Miss Grand International 2025: Flavia López, candidata de Perú, impacta al desfilar con zapatillas y traje de baño en preliminar

En zapatillas y con rodillera, Flavia López no dudó en hacer un gesto como muestra de fortaleza. La modelo peruana también realizó con éxito su grito de reina en la preliminar del Miss Grand International 2025.

Así fue la pasarela de Flavia López en preliminar del Miss Grand International 2025.
Así fue la pasarela de Flavia López en preliminar del Miss Grand International 2025. | Foto: composición LR/GrandTV

Flavia López sigue demostrando que la determinación puede más que cualquier obstáculo. La representante peruana sorprendió al desfilar con zapatillas durante la ronda de traje de baño en la preliminar del Miss Grand International 2025, una decisión que no pasó desapercibida y que evidenció su fortaleza tras sufrir un accidente que afectó su rodilla izquierda. Su actitud resiliente ha conquistado al público, que la aplaude por mantenerse firme en competencia pese a las dificultades físicas.

Lejos de abandonar el certamen, Flavia continúa en carrera con la mirada puesta en la gran final, que se celebrará este sábado 18 de octubre en Bangkok, Tailandia. A sus 20 años, la trujillana se enfrenta al reto de mantener el alto estándar que dejó su compatriota Luciana Fuster. Su participación ya se perfila como una de las más comentadas y admiradas de esta temporada.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Miss Grand International 2025: fecha, hora y cómo ver en vivo la participación de Flavia López

lr.pe

Flavia López impacta al desfilar con zapatillas en preliminar del Miss Gran International 2025

Durante la preliminar del Miss Grand International 2025, Flavia López apareció en escena desde un lado del plató con un enterizo de color verde, una rodillera y unas zapatillas blancas que contrastaban con los tacones del resto de candidatas. Aunque la elección no fue estética, sino funcional, la modelo realizó una pasarela firme, segura y cargada de actitud, mientras a su paso sonaba el poderoso tema 'Golden' del grupo ficticio Huntrix.

El momento más simbólico de su presentación ocurrió cuando la Miss Grand Perú 2025, ya posicionada al frente del escenario, llevó su brazo derecho hacia la rodilla lesionada y, acto seguido, lo alzó con firmeza en señal de poder. El gesto, breve pero contundente, fue interpretado como una reafirmación de su fortaleza en medio de la adversidad. Como cierre de su segmento, Flavia se mantuvo en el centro del escenario mientras las demás candidatas, cada una con luz propia, completaban la toma final.

Flavia López en el Miss Grand International 2025. Foto: captura GrandTV

Flavia López en el Miss Grand International 2025. Foto: captura GrandTV

PUEDES VER: Candidata peruana al Miss Grand International 2025, Flavia López, revela lo que sintió tras aparatosa lesión: "Estaba en shock"

lr.pe

Flavia López realiza tradicional grito de reina en elegante vestido dorado

Además de su destacada participación en la ronda de traje de baño, Flavia López cautivó en el segmento de gala al lucir un vestido dorado de corte sirena, adornado con pedrería y transparencias que realzaban su silueta con elegancia. En ese momento clave, la trujillana pronunció con fuerza su nombre —"Flavia López, ¡Miss Grand Perú!"—, cumpliendo con el tradicional grito de reina que marca presencia en el certamen. Su actitud serena, acompañada de una sonrisa segura y una pasarela firme, consolidó su imagen como una de las candidatas más memorables de la edición.

En redes sociales, usuarios destacaron la valentía de Flavia. Recordamos que la modelo sufrió un accidente que le provocó una rotura de ligamento en su rodilla izquierda a inicios de octubre, lo que la llevó a usar silla de ruedas y muletas. A pesar de ello, siguió participando en las distintas etapas del certamen, incluyendo la cena de gala con el dueño de la franquicia, Nawat Itsaragrisil, a donde llegó tras ser elegida por el público dentro del top 10 de votaciones.

Flavia López en el Miss Grand International 2025. Foto: captura GrandTV

Flavia López en el Miss Grand International 2025. Foto: captura GrandTV

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Con la final del Miss Grand International 2025 a la vuelta de la esquina, la representante de Perú se perfila como una contendiente fuerte, capaz de dejar nuevamente el nombre del país en lo más alto en este certamen que, por su alcance y prestigio, ya se ubica junto a gigantes como Miss Mundo y Miss Universo.

Notas relacionadas
Miss Grand International 2025: fecha, hora y cómo ver en vivo la participación de Flavia López

Miss Grand International 2025: fecha, hora y cómo ver en vivo la participación de Flavia López

LEER MÁS
Candidata peruana al Miss Grand International 2025, Flavia López, revela lo que sintió tras aparatosa lesión: "Estaba en shock"

Candidata peruana al Miss Grand International 2025, Flavia López, revela lo que sintió tras aparatosa lesión: "Estaba en shock"

LEER MÁS
Luciana Fuster llega a Tailandia y fanáticas la sorprenden con regalos: “Me siento como en casa”

Luciana Fuster llega a Tailandia y fanáticas la sorprenden con regalos: “Me siento como en casa”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Marcelo Tinelli expone cómo se lleva realmente con Milett Figueroa tras rumores de mala relación: "Nunca hubo nada"

Hija de Marcelo Tinelli expone cómo se lleva realmente con Milett Figueroa tras rumores de mala relación: "Nunca hubo nada"

LEER MÁS
Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

LEER MÁS
Silvia Cornejo reaparece tras comprometedoras imágenes de su esposo con posible indirecta a Magaly Medina: “A los que critican, neta dan risa”

Silvia Cornejo reaparece tras comprometedoras imágenes de su esposo con posible indirecta a Magaly Medina: “A los que critican, neta dan risa”

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

LEER MÁS
Ricardo Morán se quiebra ante la potente voz de la imitadora de Whitney Houston: “Eres muy conmovedora”

Ricardo Morán se quiebra ante la potente voz de la imitadora de Whitney Houston: “Eres muy conmovedora”

LEER MÁS
Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Espectáculos

Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Hija de Marcelo Tinelli expone cómo se lleva realmente con Milett Figueroa tras rumores de tensión entre ambas: "Nunca hubo nada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025