Flavia López sigue demostrando que la determinación puede más que cualquier obstáculo. La representante peruana sorprendió al desfilar con zapatillas durante la ronda de traje de baño en la preliminar del Miss Grand International 2025, una decisión que no pasó desapercibida y que evidenció su fortaleza tras sufrir un accidente que afectó su rodilla izquierda. Su actitud resiliente ha conquistado al público, que la aplaude por mantenerse firme en competencia pese a las dificultades físicas.

Lejos de abandonar el certamen, Flavia continúa en carrera con la mirada puesta en la gran final, que se celebrará este sábado 18 de octubre en Bangkok, Tailandia. A sus 20 años, la trujillana se enfrenta al reto de mantener el alto estándar que dejó su compatriota Luciana Fuster. Su participación ya se perfila como una de las más comentadas y admiradas de esta temporada.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Flavia López impacta al desfilar con zapatillas en preliminar del Miss Gran International 2025

Durante la preliminar del Miss Grand International 2025, Flavia López apareció en escena desde un lado del plató con un enterizo de color verde, una rodillera y unas zapatillas blancas que contrastaban con los tacones del resto de candidatas. Aunque la elección no fue estética, sino funcional, la modelo realizó una pasarela firme, segura y cargada de actitud, mientras a su paso sonaba el poderoso tema 'Golden' del grupo ficticio Huntrix.

El momento más simbólico de su presentación ocurrió cuando la Miss Grand Perú 2025, ya posicionada al frente del escenario, llevó su brazo derecho hacia la rodilla lesionada y, acto seguido, lo alzó con firmeza en señal de poder. El gesto, breve pero contundente, fue interpretado como una reafirmación de su fortaleza en medio de la adversidad. Como cierre de su segmento, Flavia se mantuvo en el centro del escenario mientras las demás candidatas, cada una con luz propia, completaban la toma final.

Flavia López en el Miss Grand International 2025. Foto: captura GrandTV

Flavia López realiza tradicional grito de reina en elegante vestido dorado

Además de su destacada participación en la ronda de traje de baño, Flavia López cautivó en el segmento de gala al lucir un vestido dorado de corte sirena, adornado con pedrería y transparencias que realzaban su silueta con elegancia. En ese momento clave, la trujillana pronunció con fuerza su nombre —"Flavia López, ¡Miss Grand Perú!"—, cumpliendo con el tradicional grito de reina que marca presencia en el certamen. Su actitud serena, acompañada de una sonrisa segura y una pasarela firme, consolidó su imagen como una de las candidatas más memorables de la edición.

En redes sociales, usuarios destacaron la valentía de Flavia. Recordamos que la modelo sufrió un accidente que le provocó una rotura de ligamento en su rodilla izquierda a inicios de octubre, lo que la llevó a usar silla de ruedas y muletas. A pesar de ello, siguió participando en las distintas etapas del certamen, incluyendo la cena de gala con el dueño de la franquicia, Nawat Itsaragrisil, a donde llegó tras ser elegida por el público dentro del top 10 de votaciones.

Flavia López en el Miss Grand International 2025. Foto: captura GrandTV

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Con la final del Miss Grand International 2025 a la vuelta de la esquina, la representante de Perú se perfila como una contendiente fuerte, capaz de dejar nuevamente el nombre del país en lo más alto en este certamen que, por su alcance y prestigio, ya se ubica junto a gigantes como Miss Mundo y Miss Universo.