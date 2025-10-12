Luciana Fuster llega a Tailandia y fanáticas la sorprenden con regalos: “Me siento como en casa”

Luciana Fuster vivió un día especial al llegar a Tailandia para lo que será la gran final del Miss Grand International 2025, que se celebrará este sábado 18 de octubre. Recordemos que la peruana fue la ganadora de la edición del 2023 y, desde entonces, se ha consolidado como una figura importante en el país asiático.

Por esa razón, al pisar el aeropuerto de Bangkok, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ fue recibida como una verdadera estrella de cine. Algunas fanáticas la esperaron y la sorprendieron con curiosos regalos, como fotografías impresas de ella, un aromatizador pequeño, un collar tradicional tailandés y un adorno decorados con sus fotos, dándole la bienvenida nuevamente.

La modelo peruana agradeció el gesto diciéndoles en inglés ‘I love you’ (te amo) mientras las jóvenes tailandesas aprovechaban para tomarle fotos y grabar su reacción. Finalmente, se retiró en una limusina de la organización, despidiéndose de sus fanáticas.

Luciana Fuster revela que se siente como en casa en Tailandia

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luciana Fuster compartió el video de reencuentro con sus fanáticas. La reina de belleza lucía un llamativo atuendo compuesto por una camisa azul, falda blanca y unos tacos rojos, ideal para el intenso sol de Tailandia.

Acompañado de las imágenes, Fuster expresó sus sentimientos cada vez que pisa el país asiático. “De vuelta en la ciudad. Mi quería Bangkok, Tailandia. Me siento como en casa. Muchísimas gracias por su cariño y apoyo”, escribió en inglés la actual novia del compositor colombiano, Juan Morelli.

¿Luciana Fuster competirá en el Miss Universo?

Luciana Fuster ha mostrado siempre su deseo de participar en el Miss Universo tras haber obtenido la corona del Miss Grand International. Sin embargo, no sería un camino sencillo: primero debería competir en el certamen de Miss Perú, y de ganar, necesitaría un permiso especial de Nawat Itsaragrisil, dueño de la franquicia del Miss Grand.

Hasta el momento, este trámite no se ha gestionado, y aparentemente la peruana se siente cómoda desempeñándose como embajadora del Miss Grand. Así, aunque los fans sueñan con verla competir nuevamente, su participación en un Miss Universo parece muy lejano