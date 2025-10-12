HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Luciana Fuster llega a Tailandia y fanáticas la sorprenden con regalos: “Me siento como en casa”

La peruana Luciana Fuster arribó al aeropuerto de Bangkok, donde varias jóvenes tailandesas la esperaban para entregarle curiosos regalos. Ella estará presente en el final del Miss Grand International 2025.

Luciana Fuster tiene en la actualidad con 26 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Luciana Fuster tiene en la actualidad con 26 años. Foto: Composición LR/Instagram.

Luciana Fuster vivió un día especial al llegar a Tailandia para lo que será la gran final del Miss Grand International 2025, que se celebrará este sábado 18 de octubre. Recordemos que la peruana fue la ganadora de la edición del 2023 y, desde entonces, se ha consolidado como una figura importante en el país asiático.

Por esa razón, al pisar el aeropuerto de Bangkok, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ fue recibida como una verdadera estrella de cine. Algunas fanáticas la esperaron y la sorprendieron con curiosos regalos, como fotografías impresas de ella, un aromatizador pequeño, un collar tradicional tailandés y un adorno decorados con sus fotos, dándole la bienvenida nuevamente.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

La modelo peruana agradeció el gesto diciéndoles en inglés ‘I love you’ (te amo) mientras las jóvenes tailandesas aprovechaban para tomarle fotos y grabar su reacción. Finalmente, se retiró en una limusina de la organización, despidiéndose de sus fanáticas.

PUEDES VER: Luciana Fuster ‘llora’ tras impactante regalo de su novio Juan Morelli y ella lo expone: “¿Por qué eres así?”

lr.pe

 Luciana Fuster revela que se siente como en casa en Tailandia

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luciana Fuster compartió el video de reencuentro con sus fanáticas. La reina de belleza lucía un llamativo atuendo compuesto por una camisa azul, falda blanca y unos tacos rojos, ideal para el intenso sol de Tailandia.

Acompañado de las imágenes, Fuster expresó sus sentimientos cada vez que pisa el país asiático. “De vuelta en la ciudad. Mi quería Bangkok, Tailandia. Me siento como en casa. Muchísimas gracias por su cariño y apoyo”, escribió en inglés la actual novia del compositor colombiano, Juan Morelli.   

PUEDES VER: Hermana de Patricio Parodi tiene insólita reacción sobre nueva relación de Luciana Fuster: "Ella sabe lo que pienso"

lr.pe

¿Luciana Fuster competirá en el Miss Universo?

Luciana Fuster ha mostrado siempre su deseo de participar en el Miss Universo tras haber obtenido la corona del Miss Grand International. Sin embargo, no sería un camino sencillo: primero debería competir en el certamen de Miss Perú, y de ganar, necesitaría un permiso especial de Nawat Itsaragrisil, dueño de la franquicia del Miss Grand.

Hasta el momento, este trámite no se ha gestionado, y aparentemente la peruana se siente cómoda desempeñándose como embajadora del Miss Grand. Así, aunque los fans sueñan con verla competir nuevamente, su participación en un Miss Universo parece muy lejano

Notas relacionadas
Hermana de Patricio Parodi tiene insólita reacción sobre nueva relación de Luciana Fuster: "Ella sabe lo que pienso"

Hermana de Patricio Parodi tiene insólita reacción sobre nueva relación de Luciana Fuster: "Ella sabe lo que pienso"

LEER MÁS
Luciana Fuster ‘llora’ tras impactante regalo de su novio Juan Morelli y ella lo expone: “¿Por qué eres así?”

Luciana Fuster ‘llora’ tras impactante regalo de su novio Juan Morelli y ella lo expone: “¿Por qué eres así?”

LEER MÁS
Camila Escribens, ex Miss Perú, revela el sexo de su bebé en lujosa fiesta: Luciana Fuster y Jessica Newton no faltaron

Camila Escribens, ex Miss Perú, revela el sexo de su bebé en lujosa fiesta: Luciana Fuster y Jessica Newton no faltaron

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se consagró ganador de 'Yo Soy' 2025

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se consagró ganador de 'Yo Soy' 2025

LEER MÁS
Marco Zunino conmueve al contar cómo vivió su diagnóstico de cáncer de vejiga: “No me gusta molestar a nadie”

Marco Zunino conmueve al contar cómo vivió su diagnóstico de cáncer de vejiga: “No me gusta molestar a nadie”

LEER MÁS
‘La subasta’: ¿cuántos puntos de rating hizo el programa concurso de Mateo Garrido Lecca en su estreno?

‘La subasta’: ¿cuántos puntos de rating hizo el programa concurso de Mateo Garrido Lecca en su estreno?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Entretenimiento

Phillip Chu Joy revela cómo la muerte de su padre lo inspiró a ayudar a miles de familias peruanas: “Me emociona dar”

Marco Romero a 12 años de 'Porque yo creo en ti': "Es parte de la playlist de peruanidad de todos"

Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera en el Parque de la Exposición: fecha y precios de entradas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025